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中國反擊 對美加徵34%關稅 川普：中國慌了

記者陳政錄、編譯季晶晶／綜合報導
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在美國實施對中國加徵關稅34%之後，中國也宣布對美國所有商品加徵34%關稅報復。（美聯社）
在美國實施對中國加徵關稅34%之後，中國也宣布對美國所有商品加徵34%關稅報復。（美聯社）

全球關稅戰一觸即發，世界前兩名經濟體美國和中國的大國打架更牽動經濟榮枯，中國4日大動作「11箭齊發」回擊川普總統的「對等關稅」，宣布自10日起對美國所有進口商品加徵34%關稅，並擴大稀土出口管制範圍，對美化工企業杜邦反壟斷調查，在世貿組織對美國提起訴訟等多項反制。

中國國務院關稅稅則委員會說，敦促美方立即取消單邊關稅措施，通過磋商解決貿易分歧。

川普則在中國宣布報復措施後數小時，在自家社群媒體Truth Social以全大寫英文寫著：「中國搞錯情勢，他們陷入恐慌了，這是他們唯一無法承擔的一件事。」

美中兩國在2018年川普第一任期即發生貿易大戰，現在川普第二任期即將重演美中關稅...
美中兩國在2018年川普第一任期即發生貿易大戰，現在川普第二任期即將重演美中關稅大戰續集。圖為2022年在北京舉行的貿易展。（美聯社）

川普4日還好整以暇的在佛州打高爾夫，貼文寫道，「這是發財的最好時機。」

川普2日宣布實施「對等關稅」，在原本對中國已有的20%關稅上，再加34%，對中國加稅已達54%。中國國務院關稅稅則委員會隔了一天回應，自10日12時01分起，對產於美國的所有進口商品加徵34%關稅，接著中國商務部、海關總署等也相繼發布多項反制措施。

中國相關部委接連以「答記者問」方式宣布反制措施，中國官媒央視旗下帳號「玉淵潭天」還發文統計稱「11箭齊發！中方堅決反制美『對等關稅』」。

美中在川普第一任期即引發貿易大戰，在川普第二任期才開始，再掀第二波。至目前為止，雙方姿態都很強硬。

除關稅反制，綜合中國商務部、海關總署公告，中方反制措施還包括稀土出口管制、制裁美企、發起產業競爭力調查、反傾銷立案調查、暫停美企產品出口中國等五大類。

其中，中國商務部宣布，對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等七類中重稀土相關物項實施出口管制，並以國安為由，將高點航空技術等16家美國實體列入出口管制管控名單，和再次啟用「不可靠實體清單」，對美國斯凱迪奧公司、BRINC無人機公司等11家涉台軍售企業制裁。

中國商務部還對進口醫用CT球管發起產業競爭力立案調查，對原產於美國、印度的進口相關醫用CT球管發起反傾銷立案調查；另，中國海關總署以檢出禁用藥物等為由，暫停六家美國涉事企業產品輸入中國資格，一家為高粱，三家是禽肉骨粉，三家為禽肉產品。

中國還就美國「對等關稅」措施，在世貿組織爭端解決機制提訴。中國商務部抨擊，美方此舉是典型的「單邊霸凌」做法，危害全球經貿秩序穩定，中方對此堅決反對。「我們敦促美方立即糾正錯誤做法，取消單邊關稅措施。」

此前就美國的加徵關稅，中國企業界已有包括貿促會、快遞協會、輕工業聯合會、汽車工業協會相繼發聲，表示嚴重關切和堅決反對。有中國外貿企業表示，將會適當漲價反映成本，或以調整營運、生產模式來應對。

關稅 川普 商務部

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