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中國為何選擇重手報復美關稅？ 學者分析：可一箭三鵰

記者林宸誼、謝守真／台北報導
中國宣布對美商品加徵34%關稅，以反制川普。圖為加州長堤港的貨櫃碼頭。(歐新社)
中國宣布對美商品加徵34%關稅，以反制川普。圖為加州長堤港的貨櫃碼頭。(歐新社)

中國出手反擊川普政府對等關稅，對原產於美國的所有進口商品加徵34%關稅。台灣中華經濟院究院第一研究所助研究員王國臣表示，北京此舉可以達到安撫內部、有籌碼在川習會上談判，以及將經濟差甩鍋給美國三大目的。

川普總統與中國國家主席習近平「川習會」可能因川普的「對等關稅」而延遲。中央社報導，復旦大學國際問題研究院院長吳心伯表示，中美元首肯定不會在美方壓力下會晤，要「讓子彈先飛一會兒」。

王國臣指出，北京一定會採取對等報復的做法，才能對內部尤其是反美的聲音有交代；其次，才有籌碼在川習會中提出；最後則是透過民族主義，可以把經濟不好的責任甩鍋給美國。

中國官媒央視旗下評論專欄「玉淵譚天」發文批，美國「自絕於全球自由貿易之外」。台灣國安會前副秘書長楊永明亦稱，預計各國與各區域貿易會加強，進而出現「全球貿易減美國」現象，推測今年包含中國加入CPTPP、中歐投資協定死灰復燃、中日韓自由貿易談判等議題會出現或加速。

王國臣認為，中國對美國課對等關稅，的確會使美國所有商品成本墊高，美國民眾得要付出更高代價，他認為，各國出自於自身利益，既然不喜歡美國，也不見得也會靠向中國，連法國總統馬克宏都出面呼籲，歐洲企業暫停在美國的投資計畫，這代表未來民主陣營會分裂成美國、歐洲兩個系統。

至於中國能否在今年加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），王國臣表示，CPTPP向來對中國補貼國企等議題很有意見。至於中歐投資協定爭執焦點一直在新疆人權問題，都是有很大的門檻需要跨過。

關稅 川普 馬克宏

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