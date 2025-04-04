川普取消中、港800元「小額豁免」關稅待遇

對等闗稅開打之際，川普政府也取消800元以下小包裹的免稅優惠，這對中國進口來美的平價物品影響極大。（美聯社）

川普 總統2日簽署行政令 ，5月2日起取消價值800元以下的中國和香港包裹享有豁免關稅 的待遇；川普同日對全球貿易夥伴全面徵收新關稅。

取消中國低價貨品免關稅待遇，其實是恢復川普2月1日做出的決定。當時川普發布行政命令，首次針對中國低價貨品下手，除了對中國商品徵收10%關稅，也不再允許總價值低於800元、以最低限度檢查進入美國的商品免稅。不過，後來因為物流等後勤問題，讓檢查數以百萬計低價貨物複雜化，該決定暫停執行。

消息人士說：「他們發現，中國正在利用『小額豁免』（de minimis） 的待遇。」近年來透過這種方式入境美國的包裹數量激增，四年前為6.3億件，去年達到近14億件；目前進入美國的所有包裹，有超過九成透過「小額豁免」進入，其中約六成來自中國，由Temu和Shein等直接面向消費者的零售商主導。

川普競選時承諾要懲罰中國在合成鴉片類藥物危機中扮演的角色，該危機過去十年導致逾45萬美國人死亡。美國緝毒官員稱，由墨西哥販毒集團生產的致命毒品合成鴉片類藥物，中國化學品製造商是最大原料供應商之一。路透去年調查顯示，走私者經常利用「小額豁免」規定，將這些化學物品運往美國。但中國一再否認有責任。

川普取消「小額豁免」包裹的行政命令是在2月7日暫停，暫停原因是準備時間不足，包裹在入境口岸堆積如山，甚至迫使郵局暫停接受中港包裹。目前主要包裹運輸公司、電子商務平台、美國郵政 局及海關邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）如何執行該命令，細節尚不清楚。

倘若所有從中國出口至美國的小額商品不再享有「小額豁免」待遇，價值低於800元的包裹將收取關稅並需詳細報關。過去經常購買跨境轉運包裹的紐約華人表示，這樣的不確定性已讓他們不敢再大量購買中國出口產品。