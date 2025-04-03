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說好比照他國關稅？川普關稅公式「掛羊頭賣狗肉」

美財長甩鍋 說股市大跌和川普政策無關

美徵對等關稅 專家：若物價漲民怨增 川普恐轉彎

記者陳熙文／華盛頓報導
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在川普總統2日宣布「對等關稅」後，專家分析認為，若物價因關稅上漲，引發美國社會反彈，相信川普有可能會轉彎。圖為波士頓港的長榮貨輪。(歐新社)
在川普總統2日宣布「對等關稅」後，專家分析認為，若物價因關稅上漲，引發美國社會反彈，相信川普有可能會轉彎。圖為波士頓港的長榮貨輪。(歐新社)

川普總統2日宣布「對等關稅」，有專家認為，政策對美國更公平了，卻可能對全球經濟，包括美國經濟是負面衝擊。不過也有專家分析，若物價因關稅上漲，引發美國社會反彈，相信川普有可能會轉彎。

川普2日宣布對等關稅。白宮前國安會官員托賓(Liza Tobin)比較拜登政府與川普政府的經濟政策，認為拜登政府致力於建立印太經濟架構，較樂於給出胡蘿蔔，而川普政府只想到用棒子。

托賓說，幾乎所有川普的貿易、經濟和國安顧問都達成共識，認定世界貿易組織(WTO)領導的多邊貿易秩序已經破碎和不恰當了，需要新的秩序。

托賓說，川普政府願意去干擾這樣的秩序，但會不會有好的結果，或導向經濟蕭條、通膨，還是疏遠盟友，還不得而知。

賓州大學Perry World House高級專案經理善學(Thomas J.Shattuck )則認為，川普的關稅政策勢必會破壞其外交政策的目標。

善學認為，在關稅的前提之下，美國未來很難對盟友做出有挑戰性的要求。

善學表示，自從川普上任後，大家已經看到他對加拿大和墨西哥提出高關稅的威脅，對美國與兩國外交所造成的損害。

必貝證券(BBAE)前首席投資長、現Tamarack Advisory管理合夥人吉俊禮(James Early)認為，這就像一場巨大的經濟實驗。

吉俊禮認為，現在看來，對等關稅的政策在貿易上對美國更公平了，卻可能對全球經濟造成負面衝擊。

吉俊禮說，他難以預見美國透過關稅變得更為富有，只可能面對至少好幾年的通膨問題，也更可能經歷經濟蕭條。

不過智庫美國企業研究所經濟政策研究中心主任史川恩(Michael Strain)日前撰文認為，還是有轉圜的餘地。史川恩引用CNN的民調指出，逾60％的民眾不喜歡川普的關稅政策。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)上周最新的民調也顯示，有超過七成民眾認為短期物價會因為關稅政策上漲、近五成的民眾認為長期物價會因為關稅政策上漲；史川恩指出，有六成四的民眾認為川普政府沒有專心在降低物價。

史川恩認為，在這樣的趨勢之下，川普若還關心2026的期中選舉，那川普未來有可能在政策上做出改變。

不過，史川恩也擔心，如果川普心中早有定見，認定期中選舉不會贏，同時真誠地相信關稅政策在震盪期後，將為美國民眾帶來強健的經濟。那川普有可能孤注一擲，以期在2028年能收穫關稅貿易戰所帶來的經濟果實。

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