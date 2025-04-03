美徵對等關稅 台商：台企加速赴美設廠 將影響降到最低

為因應川普關稅政策，在美台商表示，這將加速台商到美國布局。圖為台積電美國廠外觀。(中央社)

川普 總統2日宣布對等關稅 措施，台灣將被徵收32%的關稅，台行政院長卓榮泰在前一天表示，政院專案小組已經擬定多項因應方案，將在適當時間對外說明；為因應川普關稅政策，在美台商表示，今年早有台商提前到美國設廠，認為川普加速台商到美國布局，因為「在美國生產影響最小」。

川普上台後，不斷祭出關稅政策，不只台積電 日前宣布擴大對美投資案，輝達也準備對美國製造的晶片和其他電子產品上投入數千億美元；緯創近日也決議，擬於美國投資新設子公司。

科技大廠紛紛表態投資美國，台灣中小企業也未雨綢繆，北美洲台灣商會聯合總會總會長陳世修說，光是在德州達拉斯地區，今年就有兩、三家台商跨海到美國設立新的辦公據點，且不只是高科技電子業，其中也有傳統產業渡海而來。

陳世修說，就他所知，接下來還會有兩、三家企業計畫來美國投資設廠；面對川普的關稅，很多台商都備有預案。

陳世修表示，除了關稅考量，很多台生企業其實是應客戶要求，希望早一步穩定供應來源；在川普關稅和政治變動的因素之下，台商的客戶多認為在美國生產，供應鏈可能受到的影響最小。

陳世修指出，雖然到美國設廠的人力成本較大，但考量到未來可能增加的關稅成本，台商上有政策，下有對策，應變能力非常快。

陳世修說，有傳統製造業應客戶要求來美投資，為了節省人力成本，把綜合成本降至最低，該台商已投資改良其生產流程，原本一條生產線上需要六個人，現在變成全自動化，只要一人在場負責操作即可。

陳世修認為，川普的關稅只是讓台商到美國投資的加速器，畢竟在疫情之後，海上運輸成本近年來忽高忽低。若企業的主要客戶集中在北美洲，也面臨很大的不確定性，川普提出的關稅推了原來猶豫不決的台商一把。

陳世修說，他得知不少台商目前都在做相關評估，國內部分產業公會也有組團來美國考察，相信台灣大中小企業都開始思考到美國投資。