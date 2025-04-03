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說好比照他國關稅？川普關稅公式「掛羊頭賣狗肉」

美財長甩鍋 說股市大跌和川普政策無關

美徵對等關稅 今年對中累計增課54% 中：已留政策空間

中國新聞組／綜合報導
中國已降低對美國貿易的依賴程度，去年前11個月的進出口貿易總額中，美國所占比重已下降至11.2%。圖為江西九江的一家太陽能板生產廠。(美聯社)
中國已降低對美國貿易的依賴程度，去年前11個月的進出口貿易總額中，美國所占比重已下降至11.2%。圖為江西九江的一家太陽能板生產廠。(美聯社)

今年以來，所有商品已被川普政府額外加徵20%關稅的中國，在川普總統2日宣布的行政命令中，再被加徵34%的對等關稅，中國官方1日表示已預留了政策空間。

彭博(Bloomberg)報導，一位美國官員表示，一旦川普政府的對等關稅實施，今年美國對中國商品的累計關稅稅率將升至54%。

中國不是第一次面對貿易戰，但相對於2018年，這次關稅戰的特色是「迅速且劇烈」。中國金融40人研究院助理研究員杜宇宸指出，川普第一任期內，逐步將中國進口商品的加權平均稅率從約3%提高至13%左右，累計上升約10個百分點；但第二任期50天內，就對中國加徵了20%的額外關稅。

在受影響的產品方面，杜宇宸指出，美國自中國進口規模最大的是機電產品和機械設備，兩者占2024年美國自中國進口總額的45%，美國對其價格敏感度較低。

按野村證券分析，當前美國對中國輸美商品的平均關稅稅率約為33%。

第一財經引述渣打大中華及北亞首席經濟師丁爽表示，目前美國對中國平均關稅稅率較中國對美關稅稅率高出15個百分點。即使把中國增值稅計入，仍低於目前中美平均關稅稅率差。

不過，也有一些分析指出，美國不會真的「對等」。中信證券研報就認為，中國在這一波徵關稅中仍可能面臨「最高的稅率、最廣的範圍」。

今年中國政府工作報告指出，2025年赤字率擬按4%左右安排，創下歷史新高。今年也是首次提出「更加積極的財政政策」，將連續實施了14年的「穩健的貨幣政策」調整為「適度寬鬆的貨幣政策」。

一般預期，中國央行4月可能會調降存款準備金率，為市場釋放流動性。第2季也將推出專項債、特別國債等政策，抵銷經濟下行的壓力。

此外，在前一次中美貿易戰中，中國已降低對美國貿易的依賴程度。去年前11個月的進出口貿易總額中，美國所占比重已下降至11.2%，創下中國加入世界貿易組織(WTO)以來的最低紀錄。未來將進一步推動出口多元化措施，積極擴大對東協、歐盟等地貿易。

儘管使出全力因應，但衝擊仍難免，對中國來說，最糟的情況可能還沒出現。

在美國針對中國加徵多達34%的對等關稅後，預料中國也會以牙還牙。圖為北京一家商場...
在美國針對中國加徵多達34%的對等關稅後，預料中國也會以牙還牙。圖為北京一家商場出售美國的名牌服裝。(美聯社)

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