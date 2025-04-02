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法新社：中國在台周邊軍演 強調台灣能源弱點

編譯高詣軒／即時報導
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海軍光華六號飛彈快艇及一艘布雷艇2日延著基隆港巡邏。（歐新社）
海軍光華六號飛彈快艇及一艘布雷艇2日延著基隆港巡邏。（歐新社）

法新社2日引述分析家報導，中國本周在台灣周邊軍演意在對台灣領導層發出明確訊號，即兩岸開戰時北京可將台灣與外界隔絕以迫使屈服。

法新社指出，這波解放軍軍演位置包括台海中、南部，是全球航運要道；北京已說本周軍演著重打擊港口、能源設施等關鍵目標的能力。新加坡南洋理工大學學者駱明輝說，台灣在能源方面很脆弱，「中國正強調這個弱點」。

台灣分析家說，北京軍演焦點正從演練防止外國武力在戰時協助台灣，轉移到完全掌控台灣周邊海域。國防安全研究院軍事專家蘇紫雲說，這些圍堵與控制演習旨在測試限制對台補給路線及遏阻外國商船停靠台灣的能力。

雖然解放軍1日軍演聚焦對台進攻行動，但淡江大學助理教授、軍事專家林穎佑說，2日軍演圍繞演練封鎖台灣。

這類策略呼應俄羅斯2022年2月起侵略烏克蘭的作法；俄國也大量襲擊烏國能源基礎建設，有效削弱烏國。

法新社也說，解放軍這波軍演背後因素，是北京日益擔心與兩岸統一的長久目標距離已屆史上最遠。華府智庫美國戰略與國際研究中心（CSIS）中國國力計畫主任林碧瑩（Bonny Lin）說，北京有評估認為，中國需有更多作為來強化與台統一的進程，這包括「懲罰台灣一切被視為挑釁的活動，並更堅定對抗協助台灣的潛在外國干預」。

本周解放軍軍演前，美國國防部長赫塞斯才矢言面對中國挑釁脅迫行為，美國將確保台海嚇阻力。華府智庫大西洋理事會全球中國中心客座研究員宋文迪說，解放軍「雷霆」軍演就是在測試前述美方說法，「中國想一再施加壓力測試，創造川普政府將必須做出回應的機會」。

解放軍 華府 新加坡

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