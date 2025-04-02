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解放軍對台演習無代號 大陸專家：走向常態化

特派記者陳政錄／北京報導
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解放軍東部戰區1日在台灣周邊聯合演訓，海警也配合執法巡查。圖為官方央視公布的電視畫面。(央視畫面截屏)
解放軍東部戰區1日在台灣周邊聯合演訓，海警也配合執法巡查。圖為官方央視公布的電視畫面。(央視畫面截屏)

解放軍東部戰區1日為警告「台獨」，在台灣周邊聯合演訓，海警也配合執法巡查，但未如去年兩度「聯合利劍」系列演習公布代號。中國大陸專家解讀，這說明解放軍對台相關演練已常態化，只要「台獨」挑釁，解放軍封鎖台灣的鏈條就會拉得越緊。

大陸官媒「環球時報」指出，與去年5月和10月展開的「聯合利劍2024A」演習和「聯合利劍2024B」演習不同，1日解放軍對台演習沒有公布代號，大陸國防大學教授張弛表示，這很大程度上說明解放軍的相關演練已是一種常態，「對解放軍而言是家常便飯了」。

張弛並指出，解放軍透過近年來在台海舉行的一系列演練，有力提升解放軍的備戰打仗能力。其中，1日的聯合演訓展現三種作戰能力，一是聯合作戰能力，二是精打要害的能力，三是奪取制權的能力。他並稱，只要台獨分裂勢力挑釁一次，解放軍就進取一步，台獨分裂勢力與外部勢力勾連得越緊，解放軍封鎖台灣的鏈條就會拉得越緊。解放軍在台海作戰的工具箱愈來愈豐富，手段也愈來愈多樣化，「拳頭愈來愈硬了」。

中國軍事科學院王文娟稱，此次演習「鎖台」力度加大，東部戰區艦機「多向抵近台島」，海警並在台灣周邊執法巡查，福建海警更進一步在東引、烏坵附近海域展開綜合執法巡查，相較軍事演習，海警主要是做「國內執法」工作，顯示大陸對台海掌控力度進一步提升。

解放軍東部戰區1日在台灣周邊聯合演訓，海警也配合執法巡查。圖為官方央視公布的電視...
解放軍東部戰區1日在台灣周邊聯合演訓，海警也配合執法巡查。圖為官方央視公布的電視畫面。(央視畫面截屏)

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