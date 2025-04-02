美準參聯會主席：兩岸實力嚴重失衡 將視台需求 維持足夠自衛力

聯邦參院軍事委員會1日上午舉行凱恩(John D. Caine)出任參謀首長聯席會議主席(CJCS)的人事聽證會。(美聯社)

美國準參謀首長聯席會議主席凱恩(John D. Caine)1日表示，台海兩岸實力嚴重失衡，他將檢視台灣需求並提出建議。美國是否應轉向戰略清晰方面，凱恩重申川普 政策，即讓台灣維持足夠的自衛能力，反對任何一方片面改變現狀。

聯邦參院軍事委員會1日上午舉行凱恩出任參謀首長聯席會議主席(CJCS)的人事聽證會，凱恩於事先提交長達89頁、多達293題的書面答詢中，提出上述回應。

參議員關切美國如何維繫現有聯盟與夥伴關係，凱恩說，如果他的人事案過關，印太司令部(INDOPACOM)將以更全面的方式調整戰略規畫及優先事項來落實美日聯盟現代化，並透過澳英美三方安全夥伴關係(AUKUS)對部署及協同作戰能力(interoperability)投資，及擴大聯合關鍵彈藥生產及維護作業。

他也將持續支持美國當前的努力，使台灣能夠保持足夠的自我防衛能力。

台海軍事平衡及台灣在防禦能力方面是否進行適當投資方面，凱恩指出，台海兩岸的實力嚴重失衡。

他說，解放軍 能夠透過在台灣附近及整個區域進行行動及演習來投射力量。相比之下，台灣的軍隊雖然有所成長，但規模要小得多，且缺乏許多類似能力。

凱恩承諾，將與國防部長及印太司令部司令密切合作，檢視台灣實力及需求並提出建議。

對於美國是否應明確表態，將對中國對台灣使用武力的任何行為作出軍事回應，以此作為嚇阻手段。凱恩指出，他的重點是落實川普總統目前的政策，即反對任何一方片面改變現狀，並讓台灣保持足夠的自衛能力。

凱恩也提到，中國對美國在印太區域利益所構成的威脅是真實存在的，且日益嚴重。美國需要與盟國和夥伴合作，阻止中國在印太區域的侵略。

他在回應對中國威脅的評估時指出，中國解放軍在軍事方面取得重大進展，包括調整軍事結構、部署現代本土系統、做好戰備準備以及強化聯合作戰能力。

凱恩表示，從數量上看，中國擁有全球規模最大的海軍，擁有超過370艘艦艇和潛艦，當中140多艘是主要水面作戰艦艇。

他表示，中國在空軍方面正迅速推進對戰機及無人機系統的現代化和本土化。過去20年來，解放軍火箭軍 及極音速飛彈技術取得巨大進展，許多飛彈計畫可與其他國際頂級生產商相抗衡。但解放軍在指揮能力、長程後勤、城市戰等方面仍有不足，也明顯缺乏現代戰爭經驗。