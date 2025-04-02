解放軍對台軍演 台方：啟動「立即備戰操演」 隨時提升戰備

台灣國防部參謀本部情報參謀次長謝日升1日於記者會表示，在國軍聯合情監偵手段嚴密監控下，並未發現山東艦有逾越24浬線進入台鄰接區的情況。(記者曾原信／攝影)

解放軍 東部戰區1日發動對台軍演，台灣國防部 表示，從1日上午7時21分起、到下午3時30分止，共發現解放軍13艘軍艦、海警船4艘，山東號航艦編隊8艘戰艦，以及71架次戰機出海演習。國軍已經啟動「立即備戰操演」，目前仍以戰備部隊應處，隨時視情況提升戰備。

外界質疑解放軍此次發動軍演的政治目的，是否針對中華民國總統賴清德提出的「賴17條」？國防部發言人孫立方表示，中共 的挑釁舉動已經不是第一天，也不是針對任何個人或政黨，而是極權國家崇尚「拳頭大就是力量」的偏執，台方認為中共這種舉動的最主要原因，就是對自由民主制度的不同意、對於以武力解決不同意見的偏執，以及做為極權國家，相信拳頭大就是公理的偏頗看法。

孫立方說，中共再次對台發動軍演，究竟有多大影響或效應，令人存疑；且在「愚人節」軍演，到底能對台灣民眾傳達什麼訊息？也令人保留。

台國防部情報次長謝日升中將表示，解放軍山東號航空母艦3月29日離開海南島，31日進入應變區；隨後解放軍東部戰區在1日清晨宣布在台灣周邊海空域進行「聯合演訓」，演練奪取制海制空權、對海對陸打擊、要城要道封控等課目；東部戰區隨後於8時30分宣布派遣海警艦艇編隊在台灣周邊海域進行執法巡查。

謝日升指出，到1日下午止，解放軍有13艘軍艦、4艘海警船在台海周邊活動；另外西太平洋上有山東艦編隊八艘艦艇，距離鵝鑾鼻東南東方約220浬。空中兵力則有主、輔戰機、直升機及無人機共71架次，其中36架次進入台應變區，西太平洋則有14架次活動。

作計室聯戰計畫處長董冀星表示，國軍在偵獲解放軍事演習的情資與動態後，立即派遣海空對應兵力，國防部及各部隊立即成立聯合應變中心，由參謀總長梅家樹召開研析會議，隨即於上午時10時執行「立即備戰操演」。