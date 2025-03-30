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美國防部秘密備忘錄曝光 優先「阻中侵台」

記者胡玉立／綜合報導
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國防部長赫塞斯簽署的備忘錄顯示，赫塞斯已調整美軍方向，將優先阻止中國奪取台灣。圖為2023年，美艦「鍾雲號」驅逐艦與加拿大「蒙特婁」號驅逐艦行經台灣海峽時，突遭解放軍艦艇「蘇州艦」從船頭橫切經過。(路透)
國防部長赫塞斯簽署的備忘錄顯示，赫塞斯已調整美軍方向，將優先阻止中國奪取台灣。圖為2023年，美艦「鍾雲號」驅逐艦與加拿大「蒙特婁」號驅逐艦行經台灣海峽時，突遭解放軍艦艇「蘇州艦」從船頭橫切經過。(路透)

華盛頓郵報報導，由國防部赫塞斯(Pete Hegseth)簽署、3月中旬在國防部內部傳閱的備忘錄顯示，赫塞斯已調整美軍方向，將優先阻止中國奪取台灣，並加強國土安全。

赫塞斯在備忘錄中寫道：「中國是國防部唯一對應的威脅，拒絕中國奪取台灣成為『既成事實』(fait accompli)，同時保衛美國本土，是國防部唯一的應對策略。」

儘管川普第一任政府和拜登政府都將中國視為美國最大威脅，並部署軍力應對和遏制太平洋地區衝突，但赫塞斯的指導意見非同尋常地將中國可能入侵台灣，描述為唯一必須優於其他潛在危險的可能狀況，並將美國龐大的軍事架構，重新定位到國土防禦任務以外的印太地區。

這份備忘錄名為「臨時國防戰略指導」(Interim National Defense Strategic Guidance)，大部分段落標有「機密/不得外流」字樣。此文件為高級國防官員制定優先工作框架，概述美軍如何執行川普總統願景：準備打贏一場與北京的潛在戰爭，並隨時準備捍衛美國利益免受「近鄰」威脅，其中包括來自格陵蘭島和巴拿馬運河的威脅在內。

該指導意見同時指出，考慮到人員和資源有限，五角大廈將「承擔其他戰區的風險」，向歐洲、中東和東亞盟友施壓，要求他們增加國防開支、扮演對抗俄羅斯北韓和伊朗威脅的主要威懾角色。

華盛頓郵報將這份長達九頁的指導意見，與保守派智庫傳統基金會(the Heritage Foundation)2024年8月提出的「2025計畫」(Project 2025)報告相比，發現其中部分內容幾乎完全相同。傳統基金會報告的三大核心議題：阻止對台侵略、加強國土防禦、與盟友共享負擔，都在赫塞斯的指導意見中體現。

赫塞斯的指導意見除了強調支持阻止中國對台攻擊，也呼籲「向台北施壓」，要求台灣「大幅增加」國防開支。川普和他的盟友曾批評台灣對自身國防投入不足，敦促台灣將GDP的10%用於軍事防禦，比例遠高於美國及其盟友的國防支出。

看過該文件的國會幕僚說，該指南已提供給國會國安委員會，共和黨和民主黨都認為它令人困惑。

赫塞斯 國防部 川普

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