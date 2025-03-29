防長機密備忘錄曝光 嚇阻中國犯台列最優先事項 對台主打2戰略

國防部長赫塞斯簽署的備忘錄顯示，赫塞斯已調整美軍方向，將優先阻止中國奪取台灣。圖為2023年，美艦「鍾雲號」驅逐艦與加拿大「蒙特婁」號驅逐艦行經台灣海峽時，突遭解放軍艦艇「蘇州艦」從船頭橫切經過。(路透)

華盛頓郵報29日報導，美國國防部 一份對內機密備忘錄顯示，防長赫塞斯 已重新調整軍事戰略，將嚇阻中國大陸奪取台灣與強化美國本土防衛列為最優先目標，對台灣主要採取「拒止防衛」戰略以及施壓台灣加強國防支出，並且在歐洲和其他地區減少相對資源投入。

這份長達9頁的內部備忘錄名為「國防戰略中期指導」（Interim National Defense Strategic Guidance），已於3月中旬在國防部內部廣泛流傳，大多數段落標註為「機密／禁止外國人士閱覽」，並由赫塞斯親自簽署。

文件概述美國總統川普 的國防願景，具體說明美國如何為可能與中國爆發戰爭進行準備並確保勝利，同時強化對「近鄰地區」威脅的防禦，包括格陵蘭與巴拿馬運河等戰略要地。

華郵指出，儘管川普第一任和拜登時期均將中國視為美國最大威脅，並部署力量因應太平洋地區的衝突，但赫塞斯的描述有別於以往，特別將中國入侵台灣視為驅動美軍戰略規畫的唯一情境，且優先於其他潛在威脅，並且由此重新定位美軍整體架構，將重心自本土防衛轉向印太地區。

赫塞斯在文件中寫道：「中國是步步進逼的威脅，足以影響或決定美軍發展方向，而在捍衛美國本土的同時，阻止中國以既成事實方式奪取台灣，是唯一需要主導國防規畫的情境。」

根據這份新指導方針，五角大廈針對台灣採取「拒止防衛」（denial defense）戰略，計畫透過增加潛艦、轟炸機、無人艦艇，以及陸軍與海軍陸戰隊的特種部隊部署，強化在區域內的軍事參與，同時提升對地下與加固目標的精確打擊能力。該規畫也要求加強印太地區美軍駐地防禦、預先部署軍備庫存，並改善後勤體系。

這份文件在強調嚇阻中國攻台的同時，也提及對台北當局施壓，要求「大幅增加」國防支出。

華郵指出，川普自上任以來，一直迴避美國是否會允許北京以武力奪台問題。兩位熟悉台灣官方討論的人士表示，台灣對美國支持的疑慮日增，一直努力與川普政府取得聯繫，在今年2月烏克蘭總統澤倫斯基與川普的災難性會晤後，台灣方面的這種疑慮更強烈。

根據國防部上述指導文件，鑑於人力與資源有限，五角大廈將「承擔在其他地區的風險」，並施壓歐洲、中東與東亞盟國增加國防支出，承擔起嚇阻俄羅斯、北韓與伊朗等威脅的主要責任。

文件指出，國防部未來將把反恐焦點轉向具備攻擊美國本土能力與意圖的組織，這代表美軍將降低對中東與非洲地區的地方性激進勢力的優先順序，因為這些勢力雖造成區域不穩，但缺乏發動國際攻擊的野心。

華郵分析發現，這份備忘錄和保守派智庫傳統基金會（Heritage Foundation）2024年報告中一些內文幾乎完全相同，部分段落則逐字照搬，凸顯智庫在政策制定過程具備影響力。

傳統基金會報告的共同作者之一韋勒茲－葛林（Alexander Velez-Green）目前擔任五角大廈政策部門的代理主管，是暫代國防部最高政策職位的角色。