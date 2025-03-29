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參院外委會通過台灣保證法 鬆綁與台交往限制

編譯中心／綜合報導
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國會參院外交委員會27日通過跨黨派「台灣保證實施法案」，要求國務院至少每五年檢視及更新與台交往規範，並於限期內向國會報告已廢除的相關自我限制，以恢復國務院強有力的台灣戰略。

中央社報導，參院外委會審議並通過由共和黨籍參議員柯寧(John Cornyn)及民主黨參議員昆斯(Christopher Coons)提出的「台灣保證實施法案」。眾院2023年高票通過同名法案，授權國務卿定期檢視對台交往準則，至少每二年向國會提出報告，內容列出廢除美台交往自我限制的機會與計畫。而柯寧及昆斯這次提出的版本在時程及做法上更為具體。

新版本要求修改2020年通過的「台灣保證法」，授權國務卿至少每五年對美台交往準則進行檢視，包括定期備忘錄「與台關係方針」及相關文件，並將新方針發布給行政機構各部門。

根據法案，國務院須於完成檢視後的90天之內，向參眾院的外委會提交報告，列出國務卿在更新版交往準則中所解除的自我限制。

川普總統第一任期曾廢除美國自我施加的與台灣交往限制，派遣衛生部長訪台，成為1979年台美斷交以來訪台美國閣員中層級最高的一位。拜登上任後重新實施部分準則，過去四年訪台官員多以時任美國在台協會(AIT)主席羅森柏格(Laura Rosenberger)為主。

如今曾提出數項挺台法案的魯比歐(Marco Rubio)掌國務院，外界高度關注自我設限的去留。

提出這項法案的柯寧說，中國對印太區域穩定及對「我們的朋友和盟友」台灣的威脅，正在不斷演變，「我們的外交準則必須跟上這項變化」。柯寧說，這項法案將有助美國恢復國務院強有力的台灣戰略。

法案須在參院和眾院全體會議上通過，之後由總統簽署成法。跨黨派眾議員已於2月底提出對案，後續投票時程尚未公開。

國務院 眾院 參院

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