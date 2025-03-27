我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

餐廳重設戶外餐區 紐約華埠小商家因2原因對生意仍信心不足

歐盟傳估將被川普課約20%對等關稅 正研擬第2批報復清單

美國對台「戰略模糊」不再管用 前國防官員警告：恐讓北京誤判

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
薛邁龍認為，美國長期過度聚焦軍事嚇阻，難以因應中國的多層次策略。為了穩定台海局勢，華府必須將軍事部署與經濟、外交與資訊戰略相結合。圖為2023年，美艦「鍾雲號」驅逐艦與加拿大「蒙特婁」號驅逐艦行經台灣海峽時，突遭解放軍艦「蘇州艦」從船頭橫切經過。（路透）
薛邁龍認為，美國長期過度聚焦軍事嚇阻，難以因應中國的多層次策略。為了穩定台海局勢，華府必須將軍事部署與經濟、外交與資訊戰略相結合。圖為2023年，美艦「鍾雲號」驅逐艦與加拿大「蒙特婁」號驅逐艦行經台灣海峽時，突遭解放軍艦「蘇州艦」從船頭橫切經過。（路透）

美國國防部前東亞副助理部長薛邁龍（Michael Schiffer）26日在金融時報刊文指出，美國數十年來依賴「戰略模糊」維持台海穩定，在冷戰後的大部分時間確實奏效，但隨著川普政府對二戰後國際秩序的正面衝擊，戰略模糊已不再是可持續或有效的政策，現在亟需建立一個結合「戰略清晰」與全面維護台海和平措施的新框架。

近年，中共軍機擾台日益頻繁，北京也一再在台灣周邊進行挑釁軍演。面對中國持續升高的壓力，同時遭遇川普試圖重塑全球局勢的決心，台海過去幾十年脆弱但穩定的平衡正在瓦解。

美國對戰略模糊的依賴已經無法再嚇阻北京日益強勢的姿態，且無法有效避免誤判風險。北京對台灣採取綜合戰略，結合外交孤立、經濟滲透、政治影響力運動、文化敘事和軍事恐嚇。

薛邁龍認為，美國長期過度聚焦軍事嚇阻，難以因應中國的多層次策略。為了穩定台海局勢，華府必須將軍事部署與經濟、外交與資訊戰略相結合。

此外，川普第二任期曾對台灣半導體發表模糊言論，暗示台灣的主導地位可能被當作「談判籌碼」，不僅引發台北焦慮，也讓北京更加大膽。同時，美國對烏克蘭支持的動搖、與歐洲盟友的對立，以及對格陵蘭、巴拿馬甚至加拿大的領土野心，進一步削弱國際社會對華府捍衛民主夥伴與國際秩序的信心。

薛邁龍指出，在這樣的背景下，「模糊」已不再能嚇阻侵略，反而容易引發誤判；「清晰」則能透過強調代價來恢復嚇阻力。

他認為，轉向「戰略清晰」政策不代表美國需要放棄「一中政策」、退出美中三聯合公報，或者削弱《台灣關係法》。美方既可維持既有外交基礎，同時明確畫出北京若採取脅迫或軍事行動將面臨的後果。

美國應明確表態，任何中國試圖以軍事或經濟脅迫手段推動統一的行動，都將遭遇嚴重後果，向北京釋出訊號表明：若採取侵略行動，將遭受堅定且有協調的反應，同時不會踩到中國視為紅線的「正式承認台灣獨立」。與此同時，華府應積極提升台灣的國際地位、擴展與台灣的經濟聯繫，並強化與區域夥伴的合作，以鞏固台灣的安全。

薛邁龍在結尾引用愛爾蘭詩人葉慈（W. B. Yeats）詩句，指在這個國際秩序愈發動盪的時代（In an era in which the centre is no longer holding），立場清晰至關重要。過去，戰略模糊曾維持台海和平；如今，唯有戰略清晰才能確保和平得以延續。

華府 川普 一中政策

上一則

歐盟傳估將被川普課約20%對等關稅 正研擬第2批報復清單

下一則

嚴管幽靈槍 最高法院維持拜登政府時期政策

延伸閱讀

歐盟傳估將被川普課約20%對等關稅 正研擬第2批報復清單

歐盟傳估將被川普課約20%對等關稅 正研擬第2批報復清單
川普課徵25%汽車關稅 擴及關鍵零件4/2上路

川普課徵25%汽車關稅 擴及關鍵零件4/2上路
TikTok賣美國 川普就願意對中國降關稅

TikTok賣美國 川普就願意對中國降關稅
嘗試回擊川普 石破茂到卡尼等多國領袖 都說不排除反制措施

嘗試回擊川普 石破茂到卡尼等多國領袖 都說不排除反制措施

熱門新聞

川普政府的移民政策日趨嚴格，近日也悄悄停止處理部分綠卡申請。圖為公民宣誓儀式。（美聯社）

川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請

2025-03-26 05:10
川普的移民政策已遠遠超出大規模遞解無證移民的範疇，針對合法移民、訪美遊客的案例頻出。(路透)

綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普

2025-03-24 19:48
川普政府表示，將撤銷來自古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉的50多萬移民臨時合法身分，時間將於4月24日生效。(路透)

川普將撤銷50多萬名移民臨時合法身分 來自這4國

2025-03-21 23:46
川普總統與第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)。歐新社

民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞

2025-03-26 10:10
移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)。美聯社

秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美

2025-03-25 10:27
近4300萬美國人背負的聯邦學貸由教育部主管。（路透）

教育部遭廢除 4300萬學貸借款人有何影響？

2025-03-21 08:47

超人氣

更多 >
民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞

民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞
拍護照照片為何不能微笑？ 讓專家告訴你

拍護照照片為何不能微笑？ 讓專家告訴你
「黃金年代」在哪裡？經濟恐陷衰退 美企錯愕焦慮

「黃金年代」在哪裡？經濟恐陷衰退 美企錯愕焦慮
分時度假爭議 密州夫婦墨西哥被捕入獄 索求25萬才釋放

分時度假爭議 密州夫婦墨西哥被捕入獄 索求25萬才釋放
在代購平台買20元彩券中了8350萬 德州婦恐空歡喜

在代購平台買20元彩券中了8350萬 德州婦恐空歡喜