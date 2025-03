美國對台「戰略模糊」不再管用 前國防官員警告：恐讓北京誤判

薛邁龍認為,美國長期過度聚焦軍事嚇阻,難以因應中國的多層次策略。為了穩定台海局勢,華府必須將軍事部署與經濟、外交與資訊戰略相結合。圖為2023年,美艦「鍾雲號」驅逐艦與加拿大「蒙特婁」號驅逐艦行經台灣海峽時,突遭解放軍艦「蘇州艦」從船頭橫切經過。(路透)

美國國防部前東亞副助理部長薛邁龍(Michael Schiffer)26日在金融時報刊文指出,美國數十年來依賴「戰略模糊」維持台海穩定,在冷戰後的大部分時間確實奏效,但隨著川普 政府對二戰後國際秩序的正面衝擊,戰略模糊已不再是可持續或有效的政策,現在亟需建立一個結合「戰略清晰」與全面維護台海和平措施的新框架。

近年,中共軍機擾台日益頻繁,北京也一再在台灣周邊進行挑釁軍演。面對中國持續升高的壓力,同時遭遇川普試圖重塑全球局勢的決心,台海過去幾十年脆弱但穩定的平衡正在瓦解。

美國對戰略模糊的依賴已經無法再嚇阻北京日益強勢的姿態,且無法有效避免誤判風險。北京對台灣採取綜合戰略,結合外交孤立、經濟滲透、政治影響力運動、文化敘事和軍事恐嚇。

薛邁龍認為,美國長期過度聚焦軍事嚇阻,難以因應中國的多層次策略。為了穩定台海局勢,華府 必須將軍事部署與經濟、外交與資訊戰略相結合。

此外,川普第二任期曾對台灣半導體發表模糊言論,暗示台灣的主導地位可能被當作「談判籌碼」,不僅引發台北焦慮,也讓北京更加大膽。同時,美國對烏克蘭支持的動搖、與歐洲盟友的對立,以及對格陵蘭、巴拿馬甚至加拿大的領土野心,進一步削弱國際社會對華府捍衛民主夥伴與國際秩序的信心。

薛邁龍指出,在這樣的背景下,「模糊」已不再能嚇阻侵略,反而容易引發誤判;「清晰」則能透過強調代價來恢復嚇阻力。

他認為,轉向「戰略清晰」政策不代表美國需要放棄「一中政策 」、退出美中三聯合公報,或者削弱《台灣關係法》。美方既可維持既有外交基礎,同時明確畫出北京若採取脅迫或軍事行動將面臨的後果。

美國應明確表態,任何中國試圖以軍事或經濟脅迫手段推動統一的行動,都將遭遇嚴重後果,向北京釋出訊號表明:若採取侵略行動,將遭受堅定且有協調的反應,同時不會踩到中國視為紅線的「正式承認台灣獨立」。與此同時,華府應積極提升台灣的國際地位、擴展與台灣的經濟聯繫,並強化與區域夥伴的合作,以鞏固台灣的安全。

薛邁龍在結尾引用愛爾蘭詩人葉慈(W. B. Yeats)詩句,指在這個國際秩序愈發動盪的時代(In an era in which the centre is no longer holding),立場清晰至關重要。過去,戰略模糊曾維持台海和平;如今,唯有戰略清晰才能確保和平得以延續。