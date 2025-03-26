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DNI報告：中國軍力、網路優勢 威脅台海安全

編譯潘勛／綜合報導
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美國情報機構25日公布報告指出，中國依然是美國的頭號軍事和網路安全威脅，而就攻取台灣的戰力方面，已取得「穩定但不平衡」的進展。

路透(Reuters)25日報導，國家情報總監(DNI)的「年度威脅評估」(Annual Threat Assessment)指出，中國擁有以傳統武器攻打美國的戰力，且透過網路攻擊損壞美國基礎設施、鎖定美國太空資產；另外中國尋求在2030年取代美國，擁有世界第一的人工智慧(AI)戰力。

報告指出，俄羅斯、伊朗及中國蓄意發動攻勢取得優勢，以挑戰美國；俄國攻打烏克蘭，「就了解與西方武器及情報打大規模戰爭，提供很豐富的課程」。

國家情報總監加巴德(Tulsi Gabbard)在參院情報委員會聽證會前發表報告指出，中國解放軍很可能打算使用大語言模型，來製造假消息、模仿重要人物等、遂行各種網路攻擊。

加巴德表示，「中國軍方正要取得先進戰力，包括極音速武器、匿蹤戰機、先進潛艦、更強大的太空及網路戰資產，以及更大的核武軍火庫」；她再指稱中國是美國最強的戰略競爭者。

報告中指出，「幾乎可以肯定，中國擁有多面向、國家等級的戰略，旨在取代美國，2030年成為世界最具影響力的AI國家」。

中央情報局局長拉特克利夫(John Ratcliffe)向委員會表示，中國僅「偶爾」花些心血，阻擋毒品芬太尼(fentanyl)的前導化學物質(即原料)之流動，而助長美國的芬太尼危機；畢竟中國不願掃蕩這種讓中國商業獲利豐厚的生意。

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇表示，美國長久以來「誇大」中國威脅，拿來當藉口，以維持美國軍事霸權；「中國決心成為世界和平、穩定與進步的力量，並捍衛我國主權、安全及領土完整」；他還表示，濫用芬太尼是美國自己必須面對、解決的問題。

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