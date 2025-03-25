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年度評估報告：中國仍是美國最大軍事和網路威脅

編譯徐榆涵／即時報導
美國情報機構25日發表年度威脅評估報告稱，中國仍然是美國最大的軍事及網路威脅。(美聯社)
美國情報機構25日發表年度威脅評估報告稱，中國仍然是美國最大的軍事及網路威脅。(美聯社)

路透報導，美國情報機構25日發表年度威脅評估報告稱，中國仍然是美國最大的軍事及網路威脅。報告還指，北京在攻台能力上正取得「穩定但不均衡」的進展。

這份逾30頁的情報界年度威脅評估報告指出，中國有能力用常規武器打擊美國；透過網路攻擊危害美國基礎設施；鎖定太空資產，並尋求在2030年取代美國成為人工智慧強國。

報告指出，中國威脅占比大約三分之一，其餘是有關俄羅斯伊朗和北韓的威脅。稱俄羅斯與伊朗、北韓和中國合作，透過有計畫的行動來對抗美國並試圖取得優勢，而俄羅斯在烏克蘭的戰爭中，累積不少有關對抗西方武器和情報的經驗。

報告並稱，中共可能計畫使用大型語言模型來製造假新聞、模仿人物角色和進行網路攻擊。

國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）當日出席參議院情報委員會聽證會時表示，中國是美國 「最有能力的戰略競爭對手」，稱「共軍正在發展先進能力，包括高超音速武器、隱形飛機、先進潛艦、更強大的太空和網路戰資產，以及更龐大的核武庫。」

中情局（CIA）局長拉特克利夫（John Ratcliffe）則批評中國在打擊芬太尼方面的做出的努力斷斷續續，與美國合作缺乏誠意，並將此歸咎於中國不願因打擊芬太尼損害企業利潤，這間接助長美國芬太尼問題。

該報告還聚焦中國帶來的其它威脅，包括在幾種關鍵材料的開採和加工方面占據主導地位，這對美國構成特別威脅。

此外還提到中國對台灣的持續威脅，稱2025年中國可能會對台灣施加更大的脅迫性壓力。北京持續試圖孤立台灣，迫使各國降低與台灣的外交關係等級，並支持北京的「統一」目標。

不過，報告也提到中國面臨嚴峻的國內挑戰，包括貪腐、人口失衡，以及可能損害共產黨在國內執政合法性的財政和經濟逆風，稱由於消費者和投資者信心低迷，中國經濟增長可能將繼續放緩。

對此，中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示，美方長期以來炒作中國威脅，作為維持軍事霸權的藉口，中國決心成為世界和平、穩定、進步的力量，也決心捍衛國家主權、安全和領土完整，強調芬太尼濫用是美國自己必須面對和解決的問題。

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