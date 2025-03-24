參議員：「川習會」雙方都有意願 但尚無具體日期

中國國務院總理李強23日下午在北京人民大會堂，會見出席中國發展高層論壇2025年年會的美國聯邦參議員戴恩斯及部分美國企業界人士。（新華社）

正在中國訪問的美國參議員戴恩斯受訪時說，北京必須採取行動制止製造芬太尼的易製毒化學品流入美國，以進一步推進中美貿易談判。對於川習會，他說，「雙方都有意願進行高層會晤，但未有具體日期。」

蒙大拿州共和黨籍戴恩斯23日接受彭博新聞社訪問時說：「在制止製造芬太尼的易製毒化學品流入美國問題解決之前，中美之間難以就關稅 和非關稅障礙進行任何對話。」

與總統川普 關係密切的戴恩斯，曾在上次中美貿易戰期間充當中間人。戴恩斯這次訪華，先後與中國副外長馬朝旭、副總理何立峰和總理李強會面。

據新華社報導，李強23日會見戴恩斯等美方人士時表示，中美合則兩利、鬥則俱傷。他並強調，打貿易戰沒有贏家。沒有哪個國家的發展繁榮是靠加徵關稅實現的，呼籲雙方應通過做大合作蛋糕，用更多利益增量去解決貿易不平衡等問題。

戴恩斯受訪時表示說，中方明白美國不只是要求緩解製造芬太尼的易製毒化學品流入美國的問題，而是制止製造芬太尼的易製毒化學品流入美國。

戴恩斯指出：「川普總統的立場清楚明白，中方已接收到。他們了解實況，而我們希望看到針對制止製造芬太尼的易制毒化學品流入美國的決定性行動。」

川普今年2月和3月先後以芬太尼問題為由，向中國輸美商品加徵10%關稅，中國則向美國農產品加稅，以及暫停三家美國實體的大豆輸華，予以反制。

北京方面聲稱，美國至今未明確向中方列出改善芬太尼問題的具體要求。川普團隊否認此說法，並稱要看到中共中央機關報「人民日報」在頭版刊登譴責販運芬太尼的文章，以及北京對芬太尼走私者判處死刑。

戴恩斯表示，中美接下來的對話將在兩國政府之間展開，之後將是中國國家主席習近平 與川普年底前的會面。 「雙方都有意願進行高層會晤，但未有具體日期。」

川普一再表明願與習近平會面，並在上周表示習近平將在不久後訪美。不過，北京的回應是「沒有消息」可提供。