參議員戴恩斯：美中貿易談判前 中須先解決芬太尼問題

支持川普的聯邦參議員戴恩斯說，在美中貿易會談之前，必須先解決芬太尼問題。(路透)

共和黨籍蒙大拿州聯邦參議員戴恩斯(Steve Daines)在北京會晤中國政府高層之後表示，北京跟華府展開進一步貿易談判之前，必須先採取行動阻止芬太尼(fentanyl)原料流入美國。

戴恩斯23日接受彭博新聞(Bloomberg News)電話訪問時說，除非用來製作芬太尼的外學原料問題得以解決，否則任何關稅 或非關稅壁壘的的對話，都很難進行。

川普 總統第一任執政期間，戴恩斯在中美貿易戰當中擔任溝通斡旋的中間人。戴恩斯此行訪問中國，在北京拜會的中國高層包括國務院總理李強 、國務院副總理何立峰以及外交部副部長馬朝旭。戴恩斯曾於1990年代擔任寶潔公司(Procter & Gamble)高層主管，派駐中國及香港。

戴恩斯對彭博新聞表示，中方官員知道美國的要求是不只要減少芬太尼原料進入美國，還要全面阻止芬太尼原料流入美國。

戴恩斯說，川普的立場已經非常明確傳達給中國，「中國已經收到了」。他表示，中方了解川普立場，「我們期盼看到他們採取果斷行動，遏止芬太尼原料流入」。

中國官員表示，川普將芬太尼走私列為對中國加徵關稅的原因，但美國究竟希望中方採取哪些具體行動打擊芬太尼非法交易，到目前為止都還沒有說明細節。報導指出，中方官員的說法遭到川普團隊駁斥，川普政府官員說，希望人民日報頭版能刊登譴責芬太尼交易的文章，也希望北京對走私芬太尼的毒品販子處以死刑。

戴恩斯表示，下一步將是美中兩國政府對話，以及川普與中國國家主席習近平在今年底之前的會面。他說：「雙方同樣希望舉行高層會談，只不會還沒有敲定日期。」

川普多次透露希望與習近平見面，上周稱習近平「不久的將來」訪問華府，但北京則回應說並無消息可以奉告。

新華社報導，李強周日會晤戴恩斯時說，任何國家的發展及繁榮都不能透過關稅達成，只能能透過開放與合作才能實現目標。李強說，貿易戰沒有贏家，希望雙方坦誠溝通，建立信任，深化合作。