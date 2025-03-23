涉規避運營限制 美傳播委員會查華為等9家中企

美國聯邦傳播委員會(FCC)21日表示，該委員會正調查九家中國通訊科技企業，以確認它們是否尋求規避在美運營限制，九家中國企業包括華為 、中興通訊、海康威視、中國移動、中國電信等。

路透報導，上述這些企業都被認為對美國國家安全構成威脅。FCC主席卡爾(Brendan Carr)表示，其他被調查的中國企業還包括海能達通信、浙江大華科技、中信國際電訊旗下Pacifica Networks及其子公司ComNet，及中國聯通(美洲)。

卡爾指出，聯邦傳播委員會有理由認為名單上若干或全部中企「正在試圖繞過聯邦傳播委員會禁令，以私營或『不受規管』的方式繼續在美國做生意」。

卡爾說，FCC將確認這些企業的活動範圍，「盡快彌補任何允許不可信海外敵對國家支持的行動者規避美國條例的漏洞」。

這是華府 對中國電信和技術公司祭出的最新制裁措施。聯邦傳播委員會先前以國安考量為由，禁止中企在美國境內提供電信通訊服務。

英國金融時報此前報導，FCC正在籌備成立一個國家安全委員會，加強美國對中國網路攻擊的防禦，並幫助美國在人工智慧等關鍵技術領域保持領先。卡爾表示，成立該委員會的目的是為了加強FCC對外國對手、「尤其是中國共產黨 持續性威脅」的關注。