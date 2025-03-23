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促美中對話…參議員戴恩斯訪華會何立峰 今見李強

記者廖士鋒／綜合報導
中國國務院副總理何立峰(右)22日會見到訪的美國國會參議員戴恩斯。(路透)
中國國務院副總理何立峰(右)22日會見到訪的美國國會參議員戴恩斯。(路透)

川普總統關係親近的蒙大拿州共和黨籍籍參議員戴恩斯(Steve Daines)正在北京訪問，這次訪問是川普返白宮後首次美國議員訪中，在美中關係動盪未定之際，受到各方關注。中國外交部副部長馬朝旭已在21日與其會見，且層級逐漸提高，22日中國副總理何立峰會見戴恩斯，23日戴恩斯並將與中國總理李強會晤。

戴恩斯於20日抵達北京，他是川普重返白宮以來，首位在北京與中共高級官員面對面會談的美國國會議員。美聯社指出，22日中國副總理何立峰會見戴恩斯，兩人在媒體鏡頭前熱絡互動，何立峰還向媒體透露戴恩斯周日將與總理李強會晤，李強將向戴恩斯介紹中國的政策。

新華社報導，何立峰在會見戴恩斯時表示，中國堅決反對將經貿問題政治化、武器化、工具化，願同美方在相互尊重、平等互利基礎上開展坦誠對話。何立峰強調，中美之間擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，可以成為夥伴和朋友，相互成就、共同繁榮，造福兩國、惠及世界。戴恩斯表示，「美中關係非常重要，雙方應加強對話，我願在這方面多做些實事」。

美國駐北京大使館則在社群媒體上公布戴恩斯與何立峰的會晤紀要，戴恩斯表達了川普總統一直以來的要求，即中國須阻斷從本國流出的芬太尼前體(原料)，並表示希望兩國「在不久的將來可以舉行進一步的高級別對話」。

戴恩斯說，這次訪問正值美中需要討論一些重要議題之際，「我始終堅信建設性對話，這也是我多年來每次訪問中國的宗旨」。

另據路透報導，戴恩斯說自己在中國「有很多老朋友」，且期待與李強會面，他曾於七年前李強擔任上海市委書記期間與他會面。兩人本次會面適逢北京舉行的「中國發展高層論壇」開幕，預計有數十位外國企業CEO出席，其中包括美國公司的代表。

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