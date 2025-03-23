美逼中履行川普首任期協議 擬對中製船舶課至少50萬停泊費

川普總統為重振美國造船能力，擬向中國製造的商船收取高額停泊費用。但業內人士擔心，這項措施恐使全球航運市場和供應鏈更混亂。圖為江蘇泰興一家造船廠兩艘即將出塢的貨櫃輪。(新華社)

彭博資訊和路透報導，美國貿易代表署(USTR)已持續審查川普 第一任達成的美中第一階段貿易協議 ，在評估4月對外國祭出的對等關稅稅率與任何其他措施時，會將中國有無遵守該協議的情形納入考量。

美國貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)執掌的USTR，最近鎖定中國造船業為川普政府新一輪貿易政策的目標，擬對中國製造的船舶課高額停泊費，每停靠一次最少50萬美元、最高150萬美元，以振興美國本土造船業。

然而，有分析師認為，這項措施恐造成反效果，將使全球航運市場和供應鏈更混亂，進一步加劇美國通膨。

美國主要出口商和運輸供應商指出，這些潛在的港口費用將限制向國際買家運輸農業、能源、礦業、建築等產品所需的船隻數量。

現行中國散裝貨船或油輪停泊美國港口需繳交的費用約5萬美元，新費用將激增1000%至3000%。高額停泊費用也將使全球航運業者不得不減少對中國造船業的依賴。全球現役貨櫃船中有三成是中國製造，但航運業者可能轉向日本及南韓等造船成本較高的國家下訂單。

中國駐美大使館和USTR皆未對前述報導置評。川普第一任的美國貿易代表賴海哲談判前述第一階段貿易協議，以及川普第一任的美中貿易戰期間，葛里爾是他的得力助手。

川普上月對記者表示，美國2020年早已與中國達成「很棒的貿易協議」，雙方「有可能」達成新協議。

川普說：「他們當時承諾採購我們大約500億美元的產品，我們也確實讓他們買了。但問題是，拜登沒有推動他們履行承諾。」

川普政府對中國所有商品加徵20%關稅的措施已經生效，中國也對美國商品加徵報復性關稅。川普政府多名現任與前任顧問都認為，川普有意與習近平 達成廣泛協議，團隊中財經官員多認為可談出重大進展，國安官員與國會議員則立場強硬。

多名顧問表示，川普對中國赴美投資與採購美國商品等項目表達興趣，也希望就核武安全達成協議，期望和習近平面對面解決問題，美中已就習近平再度到訪佛州海湖莊園或川普先訪問北京等提出建議。