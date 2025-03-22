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美中展開幕後談判？ 挺川參議員訪北京見了他

記者廖士鋒、陳政錄／綜合報導
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中國外交部副部長馬朝旭(左)21日會見到訪的美國共和黨籍聯邦參議員戴恩斯(右)。(取自中國外交部網站)
中國外交部副部長馬朝旭(左)21日會見到訪的美國共和黨籍聯邦參議員戴恩斯(右)。(取自中國外交部網站)

蒙大拿州共和黨籍聯邦參議員戴恩斯(Steve Daines)21日訪問北京，據中國外交部訊息，副外長馬朝旭當天會見了戴恩斯，「雙方就中美關係和共同關心的問題深入交換意見」。 戴恩斯被視為與川普總統關係密切的共和黨要角，有分析指出，他此行可能展開美國與中國間的幕後談判。

美國駐中國大使館已在社交平台發布了戴恩斯20日抵達的消息，並配上他與日前剛就任的美國駐華使館臨時代辦武安妮(Anny Vu)的合影。

彭博資訊報導，戴恩斯預定22日會見中國一名高級領導人，成為川普重返白宮以來，首位與中共高官會面的美國政界人士。

另據英國金融時報報導，戴恩斯希望這次能有機會與中國國家主席習近平會談，為川普、習近平峰會鋪路，但這樣的會議只可能在最後一刻才會確認。此有先例可循。2023年10月，習近平與美國民主黨參議員舒默會晤，當時北京和華盛頓正在為之後一個月在美國舊金山舉行的領導人峰會做準備。

戴恩斯17日在其參議員官網披露他即將訪問中國的部分行程內容，指出生產芬太尼的是墨西哥販毒集團，但這些前體，也就是原料，都來自中國，他將與中國領導層討論他們可以採取哪些行動。他們可以採取更多措施來阻止這些化學物質流入墨西哥，然後製造成芬太尼流入美國。

中國外交部發言人毛寧21日在記者會上表示，歡迎戴恩斯參議員到中國訪問，也歡迎包括國會議員在內的美國各界人士訪問，中國一貫認為中美關係保持穩定、健康、可持續發展符合兩國人民的共同利益和國際社會的普遍期待。

對於戴恩斯此次訪問，據澎湃新聞，中國人民大學國際關係學院教授、美國研究中心副主任刁大明指出，作為川普第二任期以來首個訪問中國的共和黨陣營高級別官員，戴恩斯訪中對於中美互動而言能發揮一定的穩定作用。

戴恩斯過去在第一任參議員任期，就是川普的堅定支持者，也是共和黨內少數具有在中國工作經驗的政治人物。1990年代，他曾作為美國企業高管，在中國大陸和香港工作過六年。

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