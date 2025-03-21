親川普的美國參議員訪北京 中國外交部表歡迎

中國外交部發言人毛寧對美國共和黨籍參議員戴恩斯訪中國表示歡迎。（取材自中國外交部官網）

與美國總統川普 關係密切的共和黨 籍參議員戴恩斯，已於20日抵達北京，展開對中國的訪問，中國外交部發言人毛寧今天表示，中方歡迎戴恩斯訪華，也歡迎包括國會議員在內的美國各界人士訪華。

毛寧21日下午主持中國外交部例行記者會，就戴恩斯訪華做出上述回應。毛寧還說，中方一貫認為，中美關係保持穩定、健康、可持續發展，符合兩國人民的共同利益和國際社會的普遍期待。

戴恩斯此行將在北京，和多位中方人士展開互動交流，綜合彭博社、金融時報等外媒報導，戴恩斯很可能在22日，與中國高層領導人舉行會見，也可能與中國國家主席習近平會談，被認為是川普重返白宮 以來兩國最高層的直接交流，也可能是為中美領導人會晤做準備。

稍早，美國駐華大使館已在社交平台發布了戴恩斯抵達的消息，並配上他與日前剛就任的美國駐華使館臨時代辦武安妮（Anny Vu）的合影。

對於戴恩斯此訪，澎湃新聞，中國人民大學國際關係學院教授、美國研究中心副主任刁大明指出，作為川普第二任期以來首個訪問中國的共和黨陣營高級別官員，戴恩斯訪華對於中美互動而言能發揮一定的穩定作用。

戴恩斯過去在第一任參議員任期，就是川普的堅定支持者，也是美國共和黨內少數具有在中國工作經驗的政治人物。1990年代，他曾作為美國企業高管，在中國和香港工作六年，甚至兩名孩子也都在香港出生。

不過，刁大明也表示，戴恩斯此次是以議員的身分單獨訪華，能在多大程度上影響川普的政策選擇，恐怕還有待觀察，「他可能代表個人、代表蒙大拿州，甚至代表國會內的某些聲音，但很難代表白宮。」