眾院促6頂尖大學提交中國學生資料 中方回應

眾院的對中委員會發函六所名校要求交出中國留學生的資料,以免被竊取尖端科技,中國外交部要求保障中國留學生權利。圖為被點名的史丹福大學。(美聯社)

國會眾院「美國與中國共產黨 戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾(John Moolenaar,共和黨)19日以國家安全為由,致函史丹福大學 (Stanford University)、卡內基美隆大學(Carnegie Mellon University)等六所頂尖教育機構,要求校方提供中國公民的詳細資料。中國外交部對此表示,希望美國保障中國留學生 的權利。

南華早報(SCMP)報導,穆勒納爾發函六所大學的校長,要求校方根據當局政策,提供參與先進理工科學(STEM)計畫的中國籍學生資料,且質疑前述研究是否獲得聯邦補助。

美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會(House Select Committee on the Chinese Communist Party)官網資料顯示,這六所學校分別為史丹福大學、卡內基美隆大學、普渡大學(Purdue University)、伊利諾大學(University of Illinois)、馬里蘭大學(University of Maryland),以及南加州大學(University of Southern California)。

信函要求收件學校的校長在4月1日前提供的中國學生資料,包括這些學生以前就讀的大學名稱、學費來源,以及學生參與的研究和大學計畫類型。

中方促勿對學生採取歧視性措施

中國外交部發言人毛寧表示,中方敦促美方停止泛化國家安全,切實保障中國留學生的正當合法權利,不得對中國留學生採取歧視性限制性措施。

毛寧指出,中國在美留學生人數佔留學生總數的約四分之一,教育合作既拓展兩國學生的交流渠道,增進兩國人民之間的了解,也有利於促進美國的經濟繁榮和科技發展,是符合雙方利益。

這是美國國會基於國安考量限制中國學生動向的最新舉措,凸顯中國利用美國大學進行科技和軍事進展的戰略努力風險愈來愈大。

情報官員提醒,美國校園是諜報活動和智慧財產權盜竊的軟目標,但精英大學持續招收大量中國公民參與關鍵研究計畫,這些專案優先考慮刺激經濟,而非長期國家安全,以及美國學生在重要領域的教育。

穆勒納爾寫道,「中國共產黨已建立一個資料完善的系統管道,將研究人員安插進美國頂尖機構,讓他們直接接觸軍民兩用的敏感技術。美國的學生簽證系統儼然成為北京的特洛伊木馬(Trojan horse),讓中國公民不受限制的進入頂尖研究機構,並對我們的國家安全構成直接的威脅。若不處理,此趨勢將繼續取代美國人才,破壞研究誠信,並以我們犧牲為代價,助長中國的技術雄心。」