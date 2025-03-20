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白宮證實：川普20日簽署行政命令 關閉教育部

不支持以武力改變台灣現狀 魯比歐：這是川普的政策

記者陳熙文／華盛頓即時報導
國務卿魯比歐。（路透）
國務卿魯比歐。（路透）

國務卿魯比歐（Marco Rubio）19日表示，總統川普與中國國家主席習近平終要一見，但目前還沒有日期；魯比歐也提到美國對台政策，指台灣現狀不該被武力、勒索或脅迫的方式所改變，並指出，這是川普的政策。

魯比歐19日接受專訪表示，21世紀的敘事聚焦在美中關係，而中國堅信他們正邁向成為世界最強大的國家；魯比歐說，中國認為，這是不可避免的，只是時間問題，並希望盡可能排除任何干擾。

魯比歐說，如果美國單方面放任中國崛起，卻不遵守相同的規則，這就是美國的責任。

魯比歐認為，美國過去假設，只要讓中國繼續在貿易、商業、智慧財產權等事情上作弊犯規，當他們因此變富有了，中國就會變得跟美國一樣，但現實卻不是如此；魯比歐說，中國是變有錢了，但他們跟美國不一樣。

魯比歐說，中國是富有而強大的國家，美國必須與中國接觸，否則就是不負責任的行為；魯比歐也說，美國不願存在在一個美國必須依賴中國的世界裡。

至於川普是否會與習近平見面？魯比歐說，他們兩人終將一見，但現在還沒有訂出日期；魯比歐說，見面的時機點會出現，但必須要有合適的理由；魯比歐並表示，兩人會面的目的和結果必須清楚。

魯比歐指出，川普在第一任總統任內與習近平見面，這一任也會再與習近平會面。

針對台海問題，魯比歐說，台灣議題攸關習近平的身分，以及他想留下的歷史遺產（legacy），但魯比歐相信，只要讓攻占台灣的代價大於習近平認為的回報，便能延遲和嚇阻中國犯台。

不過，魯比歐也認為，中國相信攻占台灣是定位習近平執政的至寶（crown jewel）；魯比歐認為台海情況非常脆弱。

魯比歐說，美國的政策沒有改變，指美國不相信應該用暴力或勒索的方式來改變現狀。

被問及台積電對美投資案、台積電董事長魏哲家與川普在白宮同台，是否代表美國與台灣站在一起的決心？魯比歐說，美國對台政策不變；美國相信台灣的現狀不該被武力、勒索或脅迫的方式改變。

魯比歐指出，這是川普的政策，未來也會持續是川普的政策；魯比歐說，當川普做出政策決定，他是說真的。

魯比歐 川普 習近平

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