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眾院對中共競爭委員會 要求6大學提供中國學生資料

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眾院對中共競爭委員會 要求史丹福等6大學提供中國學生資料

編譯陳韻涵／即時報導
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眾議院共和黨籍「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾。（歐新社）
眾議院共和黨籍「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾。（歐新社）

國會眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾(John Moolenaar，共和黨)19日以國家安全為由，致函史丹福大學(Stanford University)、卡內基美隆大學(Carnegie Mellon University)等頂尖教育機構，要求校方提供中國公民的詳細資料。

南華早報(SCMP)報導，穆勒納爾發函六所大學的校長，要求校方根據當局政策，提供中國公民的資料，這是國會基於國安考量限制中國學生動向的最新舉措。 

美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會(House Select Committee on the Chinese Communist Party)官網資料顯示，這六所學校分別為史丹福大學、卡內基美隆大學、普渡大學(Purdue University)、伊利諾大學(University of Illinois)、馬里蘭大學(University of Maryland)，以及南加州大學(University of Southern California)。

信函要求收件學校的校長在4月1日前提供的中國學生資料包括，這些學生以前就讀的大學名稱、學費來源，以及學生參與的研究和大學計畫類型。

史丹福大學 共產黨 加州大學

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