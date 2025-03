眾院對中共競爭委員會 要求史丹福等6大學提供中國學生資料

眾議院共和黨籍「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾。(歐新社)

國會眾院「美國與中國共產黨 戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾(John Moolenaar,共和黨)19日以國家安全為由,致函史丹福大學 (Stanford University)、卡內基美隆大學(Carnegie Mellon University)等頂尖教育機構,要求校方提供中國公民的詳細資料。

南華早報(SCMP)報導,穆勒納爾發函六所大學的校長,要求校方根據當局政策,提供中國公民的資料,這是國會基於國安考量限制中國學生動向的最新舉措。

美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會(House Select Committee on the Chinese Communist Party)官網資料顯示,這六所學校分別為史丹福大學、卡內基美隆大學、普渡大學(Purdue University)、伊利諾大學(University of Illinois)、馬里蘭大學(University of Maryland),以及南加州大學 (University of Southern California)。

信函要求收件學校的校長在4月1日前提供的中國學生資料包括,這些學生以前就讀的大學名稱、學費來源,以及學生參與的研究和大學計畫類型。