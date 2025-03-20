戰略司令柯頓示警：中國有意2027強占台灣

美國戰略司令部司令、空軍上將柯頓18日警告說，中國軍隊正加速擴軍，並認為2027是關鍵年。(美聯社)

美國戰略司令部司令、空軍上將柯頓（Anthony J.Cotton）18日警告說，中國的軍隊正在加速擴軍，尤其針對軍民兩用的船廠，以及核武發射平台。柯頓並指出，中國已表明有意在2027年強占台灣。

但柯頓對時間表沒有進一步說明，也未說明依據。美國高級將領過去曾多次透露中國犯台的時間點，這是最近說明的一次。

柯頓18日於一場年度國防大會中表示，今日的安全環境是前所未見的，美國出現數個新的戰略對手；這些戰略對手並未跟隨美國，成為負責任的擁核國家，並經常與地域協力者合作危害穩定的國際體系。

「大國競爭已回來了」中國軍隊正在加速擴軍

柯頓舉例說，中國軍隊正在加速擴軍，並認為，大國競爭已經回來了，呼籲美國必須抓緊機會強化軍事生產和軍事現代化。

中國國家主席習近平 去年11月與時任美國總統拜登在舊金山會面時，曾經否認2027或2035年有武力攻打台灣的計畫，並重申希望取得和平統一，但他也沒有排除使用武力的可能性。

據當時美方官員透露，習針對媒體報導中國打算在2027或2035年動武，說「沒人跟他說過這事」，其實並沒有所謂的動武計畫。不過，習也表示「和平固然很好，但有些時候，我們需要尋求更廣泛的解決方式。」習近平向美方官員表明他「一直以來的憂慮」，強調台灣議題是美中關係之間，最重大、最具潛在危險的議題。

中國本月17日在台海軍演，矛頭指向美國「以台制華」，美國國務院 18日回應本報系記者詢問，用罕見的字眼回應，指中國對台灣做出明目張膽（brazen）、不負責任的威脅，豈能自稱是「動盪世界中的穩定力量」。

至於川普 總統本周對媒體透露習近平在「不遠的將來」可能訪問美國，紐約時報分析，習近平訪問美國利害關係影響重大，川普已對中國商品加徵20%關稅，下個月恐有更多行動，中國則希望盡可能為貿易戰降溫，以免經濟更加疲弱；無論如何，川習見面之前，中國都要為兩項大哉問找到答案：川普到底要什麼？北京在華府能找誰談，此人意見又是川普願意採納的？

紐時報導，為了找出答案，中國上個月派學者赴美與川普政府官員、美國外交政策專家舉行非官方外交對談。不過，某些學者表示，中國越來越憂心的是，北京接洽的國務院及白宮國家安全會議官員都不屬於川普核心圈，無法把中方意見傳達給川普。

與美方接觸的學者之一、清華大學戰略與安全研究中心主任達巍(Da Wei)便說，中方透過正式管道接觸，「但能上達天聽嗎？我們接觸的這些人真的知道川普的想法嗎？」