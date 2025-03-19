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中再對台軍演 美國務院轟：明目張膽威脅

記者陳熙文／華盛頓報導
中共解放軍3月17日在台灣附近軍演。圖為過去中共解放軍軍演畫面。(取材自中國軍網)
中共解放軍3月17日在台灣附近軍演。圖為過去中共解放軍軍演畫面。(取材自中國軍網)

中國17日在台海附近舉行軍演，矛頭指向美國「以台制華」，美國國務院18日回應指中國對台灣做出明目張膽、不負責任的威脅，豈能自稱是「動盪世界中的穩定力量」。

中國外交部發言人毛寧17日在例行記者會上間接證實中共解放軍在台海附近展開軍事演習。

據路透報導，解放軍在台海附近演習，是中國對台灣賴清德政府支持「分裂主義」的懲罰；毛寧則把矛頭指向美國，認為美方近期在台灣問題上採取一系列錯誤行徑，特別是修改美國務院網站上的美台關係「事實清單」內容。

毛寧認為，美方刪除體現一個中國原則、不支持「台獨」等重要表述，是在涉台問題上立場嚴重倒退；毛寧稱，這是美方蓄意推行「以台制華」、縱容支持「台獨」，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

對此，美國國務院發言人18日回覆本報系詢問表示，中國向台灣做出明目張膽(brazen)、不負責任的威脅，豈能可信地自稱「動盪世界中的穩定力量」。

中國外交部長王毅曾在去年慕尼黑安全會議上發表談話，指「不論國際風雲如何變幻，中國作為負責任大國，將始終保持大政方針的連續性和穩定性，堅定做動盪世界的穩定力量」。

美國國務院發言人表示，美國長期對台灣的承諾不變，並指出，美國對台承諾已持續45年，且歷經多個政府。

國務院發言人重申，美國會繼續支持台灣面對來自中國的軍事、經濟、資訊和外交施壓；美國與其國際夥伴堅定支持台海和平與穩定，反對任何單方面企圖以武力或脅迫的方式改變兩岸現狀。

圖為2022年8月中國東部戰區空軍在台灣周邊空域舉行軍演。(新華社資料照)
圖為2022年8月中國東部戰區空軍在台灣周邊空域舉行軍演。(新華社資料照)

國務院 解放軍 王毅

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