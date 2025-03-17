我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

四名中國公民詐騙獲判 多家零售商損失百萬美元

英國預期逾30國參與援烏志願者聯盟 日本角色引關注

美中峰會有眉目 川普：習近平會在不久將來訪美

中央社／華盛頓17日專電
美國總統川普（右）與中國國家主席習近平2017年11月9日在北京人民大會堂舉行的歡迎儀式上交談。資料照片。(美聯社)
美國總統川普（右）與中國國家主席習近平2017年11月9日在北京人民大會堂舉行的歡迎儀式上交談。資料照片。(美聯社)

美國總統川普今天表示，中國領導人習近平會在「不久的將來」訪美。外界高度關注的「川習會」已傳出至少兩個時間點，華爾街日報指兩人有意6月舉行「生日高峰會」，南華早報則稱，川普最快4月訪中。

川普下午出席甘迺迪中心（Kennedy Center）董事會時，對媒體作上述表示，但未拋出具體時間。

華爾街日報（The Wall Street Journal）日前引述知情人士報導，華府與北京已開始討論川習於6月舉行「生日峰會」。川普生日為6月14日，習近平為6月15日。

兩人如果在「不久的將來」會晤，貿易議題必然是重中之重。川普近期才對中國加大施壓力道，將原本對中國銷美商品課10%關稅提高為20%，3月4日上路。野村證券分析，加上這波20%關稅後，美國對中國銷美商品的平均關稅稅率將升至約33%。

彭博（Bloomberg News）今天指出，美中兩國在貿易及其他議題的談判仍停留較低層級，如何推進談判已陷入僵局。知情人士透露，北京方面表示，美國並未明確說明希望中國在致命鴉片類藥物芬太尼（fentanyl）問題上採取哪些具體措施，以換取關稅減免。

川普團隊則否認上述說法，指白宮已透過外交管道向中國傳達訊息。

華爾街日報指出，川普勝選後，美中代表都表達舉行峰會的興趣。在兩人生日的6月會晤，顯示兩國經貿關係緊張影響全球市場和營運環境之際，雙方都願意釋出善意。

報導稱，習近平如果前往華府，會有在兩國緊張時看似懇求川普的風險，中方官員也擔心，期間會「重演」烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於白宮公開吵架的狀況。

白宮外部顧問說，美國經濟實力占優勢，川普不急於會晤習近平。他多次推崇習，稱是好朋友，同時也對中國課徵關稅，但兩人私人關係仍存在，也是關稅戰你來我往動盪期間的緩衝。

根據報導，在幕後，北京急切想與川普團隊互動，在經濟、科技與地緣政治上，全面避免發生冷戰結束後的強權衝突。此外，美國高層近期直接與俄羅斯會談，使中方想更了解川普打的算盤。川普政府官員曾透露，這是美國在俄中關係下的戰略需要。

中國外交部長王毅2月前往紐約出席聯合國會議，期間未與川普內閣官員會面。一名知情人士說：「元首舉行峰會對所有人都有好處。」

習近平上次訪問美國是在2023年11月，與時任美國總統拜登（Joe Biden）舉行會談，當時是他第5度以中國國家主席身分訪美，雙方同意恢復兩軍高層溝通及遏止芬太尼販運。

川普 關稅 習近平

上一則

法議員索自由女神像 白宮：不還…法國因美不必講德文

下一則

川普稱拜登預防性特赦令無效：用「自動簽名」不具法律效力

延伸閱讀

川普警告葉門叛軍若再發動攻擊 伊朗須承擔後果

川普警告葉門叛軍若再發動攻擊 伊朗須承擔後果
川普鐵腕政策 美墨邊境非法入境人數 數十年新低

川普鐵腕政策 美墨邊境非法入境人數 數十年新低
川普擅自為投資加碼？台積電不隨之起舞

川普擅自為投資加碼？台積電不隨之起舞
川普稱無意豁免鋼鋁關稅 對等與汽車關稅4/2同上路

川普稱無意豁免鋼鋁關稅 對等與汽車關稅4/2同上路

熱門新聞

美國總統川普。美聯社

川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50% 加幣急貶

2025-03-11 11:00
川普總統9日拒絕排除今年有出現經濟衰退的可能性，引發投資人疑慮。華爾街股巿10日暴跌作收，其中那斯達克指數狂瀉4%，科技股那斯達克指數挫跌727.90點或4.00% 。道瓊工業指數下跌890.01點或2.08%，以41911.71點作收。圖為川普總統9日回到華府。(美聯社)

美股4大指數下跌 川普罕見神隱 白宮回應了

2025-03-10 21:39
傳川普政府考慮針對多達43個國家，實施新一輪旅遊禁令。(路透)

傳川普擴大旅遊禁令 43國上榜 11國公民恐不得入美

2025-03-14 23:20
美國中東特使威科夫和白宮發言人李維特6日在白宮西廂辦公室外與媒體交談。路透

典型普亭權謀？美特使等8小時才進克宮 帶要求清單離開

2025-03-14 10:59
美國副總統范斯（右）和妻子烏沙（左）2月11日在法國巴黎的艾麗榭宮合影。資料照片。歐新社

「你毀了這個地方」范斯偕妻赴甘迺迪中心聽音樂會遭噓

2025-03-14 09:03
USPS下個月將裁員1萬人。（歐新社）

USPS下月裁員1萬人 會影響郵遞服務嗎？

2025-03-14 08:51

超人氣

更多 >
中版金賽綸？未成年「小趙麗穎」搭大10歲男星 網喊要報警

中版金賽綸？未成年「小趙麗穎」搭大10歲男星 網喊要報警
披薩中間為何有「小桌子」？他示範1超衛生用法

披薩中間為何有「小桌子」？他示範1超衛生用法
ICE報到被捕 威州苗族美甲師遭遣送至從未去過的寮國

ICE報到被捕 威州苗族美甲師遭遣送至從未去過的寮國
NBC民調 47%不贊同大砍公務員 范斯：馬斯克犯了錯

NBC民調 47%不贊同大砍公務員 范斯：馬斯克犯了錯
康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單

康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單