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中歐建交50年 習近平婉拒出席比利時中歐峰會

中國新聞組／綜合報導
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中國與歐盟建交50周年，中國國家主席習近平婉拒參加紀念峰會。圖為2023年12月，中國、歐盟領導人在北京會晤，習近平(中)會見歐盟理事會主席米歇爾(左)和歐盟執委會主席范德賴恩(右)。(新華社)
中國與歐盟建交50周年，中國國家主席習近平婉拒參加紀念峰會。圖為2023年12月，中國、歐盟領導人在北京會晤，習近平(中)會見歐盟理事會主席米歇爾(左)和歐盟執委會主席范德賴恩(右)。(新華社)

今年是中國與歐盟建交50周年，中國外長王毅日前在「兩會」記者會上強調，歐洲可成為北京信任的夥伴，但根據英國金融時報報導，歐盟為中歐建交半世紀，邀請中國國家主席習近平前往比利時布魯塞爾參加中歐峰會，遭到習近平婉拒，中方預計依例由國務院總理李強出席中歐峰會。

川普總統重返白宮後，美中俄及歐盟關係重新洗牌，加上俄烏停戰談判尚未明朗，北京在俄羅斯和歐盟之間角色尷尬；儘管歐盟發出邀請，但有分析認為，習近平此時訪歐可能面臨不確定的外交風險，相對來說，由李強按慣例出席中歐峰會，是北京較能接受的選項。

綜合金融時報和路透報導，知情人士指出，中國方面告訴歐盟官員，李強將出席峰會，並在布魯塞爾與歐洲理事會主席柯斯塔(António Costa)，及歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)會面。

報導指出，中歐峰會傳統上在布魯塞爾和北京輪流舉辦。知情人士說，中方通常由國務院總理出席在布魯塞爾舉行的峰會，而習近平則會出席在北京舉辦的峰會。但歐盟認為，今年的峰會適逢中歐建交半世紀，非常重要，中國國家主席應該出席。

中方已初步回絕歐盟邀請習近平的提議，但中歐雙方都表示，邀請習到布魯塞爾出席中歐峰會的協商仍在繼續，而歐方受到的冷遇，證實了歐盟許多人的觀點，即面對川普總統對多邊世界秩序的攻擊，北京除了發表中歐需要合作的積極倡議外，不會採取具體行動。

對歐方邀請習近平出席峰會，中國外交部僅表示「沒有可提供的任何訊息」。一名歐盟官員則表示，關於今年中歐峰會日期和代表級別的非正式討論，正在進行中。

報導提及，今年的中歐峰會正值中歐關係特別敏感的時期。自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，中歐之間的緊張關係加劇，歐盟指責北京支持俄羅斯，並對中方進口的電動車以獲得政府補貼為由加徵關稅。

針對中歐關係，中國外交部長王毅日前在全國人大會議外交主題記者會上強調，一個健康穩定的中歐關係，不僅將成就彼此，還將照亮世界。中國對歐洲仍抱持信心，也相信歐洲可以成為中國信任的夥伴。

歐盟 習近平 李強

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