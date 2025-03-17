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觀察站／賴清德激進抗中 美國務院「謹慎」…不直接評論

華盛頓記者 陳熙文
賴清德總統提出17項反統戰措施，並將北京當局定義為「境外敵對勢力」。（本報資料照片）
賴清德總統提出17項反統戰措施，並將北京當局定義為「境外敵對勢力」。（本報資料照片）

台灣賴清德總統日前公開稱中國為「境外敵對勢力」，雖不是新詞，過去在「反滲透法」等法案中就能見到，但從總統口中如此露骨說出，讓兩岸情勢急轉之下，似乎有打破兩岸現狀的跡象。

記者去信詢問美國國務院意見，國務院花了半天時間才做出回答，相較於上回國務院更動美台關係「事實清單」(fact sheet) 的內容，僅花幾小時就回應記者疑問，國務院這次顯得小心翼翼。

尤其，對於賴清德政府的政策，國務院最後選擇不直接評論，且國務院不稱賴政府的政策為既定政策，而是稱「提案」(proposals)，更表現出國務院尚在觀察的謹慎。

從國務院的回應來看，其發言更著重在消除台灣「疑美」的疑慮，包括重申美國會持續支持台灣面對對岸的施壓活動，以及反對單方面以武力或脅迫的方式改變兩岸現狀等，皆是劍指中國。

國務院最後雖行禮如儀地重申台海和平穩定符合美國長遠利益、有利於國際社會安全與繁榮，同時也直接點明這是源自於川普總統，可見國務院希望表達美方明確的立場。

自川普上台後，他在媒體前提及台灣，發言皆傾向負面形容，更多次向中國國家主席習近平示好，與國務卿魯比歐更為友善的對台態度形成對比，國務院明顯希望表現出川普和魯比歐在兩岸立場上站在同一陣線。

然而，美國目前外交政策明確，意在優先處理中東問題和俄烏戰爭，整體印太戰略尚不明朗，也還沒有將注意力對準兩岸，對台態度更顯得曖昧，容易讓外界拿烏克蘭和台灣做比較和聯想，令「棄台論」的論調在美國華府一度獲增聲量。美國在台協會(AIT)處長谷立言近日上媒體接受訪問，不無澄清、消毒之意。

在此國際動盪期，台灣理應在兩岸和外交政策上選擇觀望、伺機而動，但賴清德總統在這個時機點卻變得更為激進；損害兩岸之間微妙的平衡，恐怕不是美方目前所樂見。

國務院 賴清德 川普

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