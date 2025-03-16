共和黨眾議員提案 禁止中國人獲得學生簽證

共和黨籍西維州的國會眾議員摩爾提案立法禁止核發簽證給中國的學生。(路透)

美聯社15日報導，幾位共和黨籍國會眾議員 14日提案，禁止中國國民取得學生簽證 。

福斯新聞及新聞周刊日前均報導，將有一群國會議員出於對美國國安的關切而提出此案。共提的議員有六人，其中包括摩爾、奧格茲、裴利和吉爾，法案名為「制止中共刺探以維護學術智財保障法」(Stop Chinese Communist Prying by Vindicating Intellectual Safeguards in Academia Act)，簡稱「阻止中共簽證法」(Stop CCP VISAs Act)

選區在西維吉尼亞州的新科國會眾議員摩爾(Riley Moore)在聲明中說，該法案可禁止中國國民獲得學生簽證，這種簽證旨在讓外籍人士赴美研習或參加交換訪問人員計畫。

摩爾說，「我們(美國)每年允許近30萬名中國國民持此類簽證來美國，其實是在邀請中共刺探我們的軍隊，竊取我們的智財權，以及威脅國安；我們把這個水龍頭關起來，立即禁止所有學生簽證到中國國民手中的時候到了」。

摩爾表示，去年有五名持學生簽證的中國國民因拍攝美台聯合實彈軍演而被聯調局起訴；「這種情況不能再繼續下去」。

此事於前年8月發生，正在密西根大學就讀的五名中國學生於格雷林軍營(Camp Grayling)外被國民兵 發現。

四個月後聯調局在其中一人的硬碟中找到兩張軍車照片，拍攝時間就是在格雷林軍營外被國民兵發現的夜晚。五人也透過微信提醒彼此刪除儲存在相機與手機的照片。

密西根州國會眾議員穆勒納爾去年10月聲明，這起事件正好在國民兵於格雷林軍營代訓台灣部隊期間。這五人當時參加密西根大學與上海交大的聯合學術計畫，密大已宣布中止兩校合作關係。

美聯社報導說，摩爾等議員提出的前述法案不太可能通過，此案也已引發部分組織及學者的批評，擔憂這類對中國學生不友善、懷有敵意的政策和言論，恐反倒有損美國利益。正如之前類似的嘗試一樣，摩爾的立法可能會受到亞裔和進步團體挑戰。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示，中方對此表達強烈關切並堅決反對如此做法，教育交流與合作長久以來一直是中美關係穩定發展的支柱。