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美共和黨眾議員提案 中華台北改稱台灣

編譯廖振堯／綜合報導
美國國務院網站上提及台灣的網頁，使用的名稱是「台灣」而非「中華台北」。(取自國務院網站)
美國國務院網站上提及台灣的網頁，使用的名稱是「台灣」而非「中華台北」。(取自國務院網站)

幾位共和黨眾議員14日提出一項法案，希望美國將「台灣」作為正式名稱，棄用「中華台北」，以反擊中國政府的領土主張。

國會山莊報(The Hill)報導，共和黨佛州聯邦眾議員唐納德斯(Byron Donalds)起草了「美國支持台灣法案」，共同提案人還有喬治亞州的柯林斯(Mike Collins)、阿拉巴馬州的摩爾(Barry Moore)、威斯康辛州的蒂凡尼(Tom Tiffany)。該報取得的法案副本稱「譴責美國政府使用中華台北此一稱呼，主張使用台灣，以避免中華台北一詞在英文中隱含(中國)占有的含義，並支持以和平、非脅迫的方式，以兩岸人民均可接受的方式解決兩岸分歧」。

儘管曾在一些政府通訊中出現過，但美國很少使用「中華台北」一詞。台灣駐華盛頓的代表機構被稱為「台北經濟文化代表處」，該法案未提到該辦公室如何更名。

這項立法旨在推動台灣作為自治國家的地位正常化。唐納德斯希望藉此抵抗中國威脅台灣主權的脅迫或侵略行為，在聲明中表示「儘管中國宣稱擁有台灣主權，但台灣仍然是美國的重要戰略夥伴。重要的是，我們要對美國人民和全世界說實話、用正確的稱呼。中華台北只不過是北京外交脅迫戰略的一個工具。本法案採取糾正措施，與我們的伙伴站在一起，抵制中國共產黨的侵犯。」

該法案給予美國機構14天的時間更新其網站和協議，但有一些例外情況可以將台灣稱為「中華台北」，即台灣使用「中華台北」稱謂參加的國際組織，以及在提及「中華人民共和國試圖透過說服和脅迫控制台灣」的歷史背景時。

北京反對任何國際社會承認台灣獨立的努力；2021年立陶宛正式承認「駐立陶宛台灣代表處」後，北京便祭出貿易禁運反擊。

眾議員 共和黨 立陶宛

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