反分裂法20年 人大委員長趙樂際：以法懲獨 4個堅定

中國反分裂國家法實施20周年座談會，出席層級最高者為全國人大委員長趙樂際(右)，左為統戰部長石泰峰。(特派記者陳政錄╱攝影)

北京14日召開「反分裂國家法實施20周年座談會」，全國人大委員長趙樂際就解決台灣問題，提出堅定信心決心推動祖國統一進程，和堅定捍衛國家主權和領土完整、堅定促進兩岸交流合作、堅定弘揚中華文化「四個堅定」。會上，還有中國大陸國台辦主任宋濤、解放軍 東部戰區司令員林向陽、人大憲法和法律委員會主任委員信春鷹，以及「台胞代表」黃清賢發言。

趙樂際表示，20年來，大陸全面實施反分裂國家法，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，進一步豐富完善「以法懲獨」的制度體系。

趙樂際列舉國家安全法、愛國主義教育法、對外關係法，和懲獨22條、公布台獨頑固分子名單並實施懲戒等，表示大陸「持續豐富打擊台獨法律工具箱」，堅決展開反分裂反干涉重大鬥爭，持續完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，有力維護「一個中國原則」，推動反「獨」促統不斷取得新的進展和成效。

對於「解決台灣問題，實現祖國完全統一」，趙樂際提出「四個堅定」：「要堅定信心決心，扎實推動祖國統一進程。堅定捍衛國家主權和領土完整，守護中華民族共同家園。堅定促進兩岸交流合作，共創中華民族綿長福祉。堅定弘揚中華文化，鑄牢中華民族共同體意識。」

這場座談會由人大副委員長李鴻忠主持，出席的高層官員有中共中央外辦主任王毅 、統戰部長石泰峰、公安部長王小洪、軍委聯合參謀部參謀長劉振立。宋濤、信春鷹、林向陽、黃清賢四人在趙樂際講話前發言。

宋濤表示，「九二共識的核心要義是一個中國原則」，強調反分裂國家法「清晰畫出以非和平方式制止台獨分裂勢力分裂國家的法律紅線」；至於曾任國民黨 大陸事務部主任的黃清賢，現於天津南開大學擔任台灣政治研究中心主任，他以「台胞代表」身分發言，喊話「台灣當局」不要誤判形勢，挑釁大陸的紅線。

不過，信春鷹、林向陽發言時未對媒體開放，官方尚未公開發言摘要，但林來自解放軍東部戰區，為對台主力，意涵不言而喻。

另外，央視14日一早發布擔負「常態化戰備警巡」任務的解放軍海軍淮北艦進行實彈射擊的影片，該艦隸屬東部戰區，不久前曾向台海軍宜陽艦喊話，祝福元宵節快樂。