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川普兩岸戰略模糊 賴政府出手「賴17條」凸顯台海險峻

記者周佑政
在中國準備舉行反分裂法20周年紀念活動之前，台灣高層祭出連串反制措施，兩岸交流恐將大倒退。圖為台灣的海軍監控中方戰艦。（路透）
在中國準備舉行反分裂法20周年紀念活動之前，台灣高層祭出連串反制措施，兩岸交流恐將大倒退。圖為台灣的海軍監控中方戰艦。（路透）

中華民國總統賴清德13日大動作端出「賴17條」，緊縮兩岸交流程度是近年之最，除了檯面上的理由要應對中共對台滲透，更有美國川普新政府上台後的不確定性，讓賴政府要藉此凸顯台海的險峻。

適逢中共反分裂國家法屆滿20周年，中方可能強化懲獨作為；川普上任後對美中台關係恐轉向「戰略模糊」，加上川普預計上半年與中國國家主席習近平會面，台灣執政的民進黨政府認為，賴清德此次提出5大國安威脅並祭出17項因應策略，意在凸顯北京併吞台灣的意圖更甚以往，也希望華府重視台海局勢。

日前南華早報及華爾街日報報導川普與習近平即將會面，雖然時間等細節尚未確認，但已凸顯華府與北京準備安排高層會面。台灣在川習會中是必談議題，賴政府對此可能毫無施力點，即便剛從華府返台的美國在台協會處長谷立言接受多家媒體專訪澄清「疑美論」，都難完全消除台北方面的焦慮。

除了川習會在即的壓力，中方近年對台的「蟒蛇策略」（意指逐步收緊），也加劇賴政府的壓力。據了解，賴清德此時端出「賴17條」，是因國安團隊評估中國對台滲透遠比外界了解情況嚴峻，現有法制已難懲治，在賴指示下，相關部會過去幾個月緊鑼密鼓盤整法規；近日台灣發生大陸配偶鼓吹武統論、層出不窮的共諜案，且適逢中國反分裂國家法屆滿20周年，加上接下來要登場的川習會，都衝擊美中台情勢，因此，賴政府決定出手反制。

賴清德多次提及，根據國安局報告，去年因共諜案起訴人數共64人，是2021年的三倍之多；賴清德在記者會特別指出，現役及退役軍人合計占共諜案比率達66%。

據了解，這只是對外公開的數據，賴清德上任後在例行的國安會議與軍談中，包括國安會、國安局以及國防部、陸委會等，都不斷在會中示警，中方對台滲透尤其是對國軍以及民間交流的統戰作為，比起過去更加嚴重；國安相關部會多次在內部會議中向賴清德表示，對中共統戰滲透，現有的法制已難以有效防範、懲治。

台方國安人士坦言，中方對台滲透遠比外界了解情況嚴峻，政府不得不調整、訂定反制作為；賴清德早在數個月前，就指示政府相關部會，必須全面檢討法制面不足，並提出新的因應策略。

中方近期對台灣軟硬兼施、步步進逼，從反分裂國家法到懲獨22條、扭曲聯合國2758號決議、利誘台灣人民申辦中國大陸身分證件等，台灣國安單位與賴清德皆認為，這已符合反滲透法所定義的「境外敵對勢力」，因此台灣必須強勢出手反制。

賴17條內容 資料來源：總統府、記者採訪整理
賴17條內容 資料來源：總統府、記者採訪整理

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