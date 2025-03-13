川習會4月或6月？中國學者：貿易戰陰影下難登場

圖為2017年11月9日習近平在北京人民大會堂為川普舉行歡迎儀式。（美聯社）

美國總統川普 第二任期與中國國家主席習近平 的首場「川習會」據傳可能於4月或6月登場。中國學者評估，川普本屆以來對中國商品加徵了兩輪關稅，貿易戰陰影下，不利兩國重啟元首外交。

不過，若川習會將如消息所稱於4月或6月舉行，將是川普與習近平時隔近6年首次面對面會晤。

香港南華早報近日引述數名外交消息人士報導，川普最快於4月訪問中國並與習近平會面。兩人據傳都希望對方出訪以宣示外交勝利，但初步討論聚焦在川普訪中。

美國華爾街日報也引述知情人士披露，雙方正就兩國元首6月在美國舉行「生日峰會」進行初步討論。72歲的習近平比川普年輕7歲，兩人生日只相隔一天，川普生日在6月14日，習近平則是15日。

新加坡聯合早報日前引述上海復旦大學美國研究中心教授韋宗友分析，美國媒體過去數月不時放出川習會可能登場的風聲，但兩國高層期間的互動並未更緊密，川習會何時舉行「還屬於捕風捉影的階段」。

韋宗友表示，目前擺在川習會面前的最大障礙是關稅問題。川普1月重返白宮 後以「10加10」方式掀起對中國的貿易戰，嚴重衝擊兩國經貿，白宮單邊施壓也讓北京不滿，「中美經貿團隊還須先有更多接觸，才更可能為習特會（川習會）創造有利氛圍和條件」。

上海國際關係學者沈丁立接受聯合早報訪問時則分析，川普上任首日就下令調查中國是否遵守2020年1月與美國達成的第一階段貿易協議，調查結果可能在4月初公布，不利川習會的舉行。

不過，沈丁立認為，只要川普不對中國商品實施第三波懲罰性關稅，川習會仍有可能在6月舉行。

他分析，中美目前有元首見面的需求，因為川普希望與北京達成貿易協議，避免經濟陰霾衝擊美國明年期中選舉共和黨的選情，以及在第二任期下半場成為跛腳政府。北京也希望避免貿易戰升級，因為這不利於中國出口就業及實現今年經濟增長「保5」的目標。

中國外交部發言人毛寧11日在例行記者會面對中美元首4月可能在中國會晤的問題時僅回應稱「沒有可以發布的信息」。

外電同日引述了解白宮想法的消息人士說，美中尚未安排川普與習近平面對面會晤。