美加強調查 華裔學者掀返中潮…核物理學家劉暢等人回中國任教

原任教於普林斯頓大學的核物理學家劉暢，日前返回北京大學專職。(取自北京大學官網)

在美國對華裔 科學家加強調查背景下，港媒報導，近期又有幾位中國學者自美國返國，分別是核物理學家劉暢離開普林斯頓大學，回母校北京大學物理學院任職；數學家林華新卸下在俄勒岡大學近30年的教職，在新成立的上海數學與交叉學科研究院(SIMIS)擔任教授。

香港 南華早報報導，劉暢2011年7月獲北大物理學院學士學位，2017年獲普林斯頓大學天文物理學系等離子體物理學專業博士學位；2017年3月至2025年1月在普林斯頓等離子物理實驗室從事研究。今年2月，劉暢返回中國加入北京大學物理學院，擔任重離子物理研究所助理教授。

劉暢的主要研究領域為等離子體物理與核融合，重點關注磁約束聚變裝置中逃逸電子和其他高能粒子相關的物理問題，包括託卡馬克裝置中的破裂現象、逃逸電子的產生和耗散機制，以及高性能數值模擬代碼開發。

北京大學物理學院重離子物理研究所表示，劉暢將繼續進行等離子體物理前沿與應用研究，為下一代核融合裝置設計緩解破裂和逃脫電子的可靠方式。這項領域，被視為下一代潔淨能源供應的解決方案之一。

南華早報指出，中國擁有強大的產業鍊和專業的工程技術，在爭奪核融合技術主導權的競爭中，中國已成為核融合研究及其潛在商業化的重要參與者。

有線電視新聞網(CNN)先前報導稱，美國自20世紀50年代初便開始解密核融合能源研究，但起步較晚的中國近年來加快步伐趕超。日經新聞發布的行業數據則顯示，自2015年以來，中國的核融合專利數量激增，目前已超過其他國家。

近期另一位返回中國的是69歲數學家林華新，他是在1994年定居於俄勒岡州 ，此後在俄勒岡大學擔任了30年的教授，他專攻算子代數，在解決「C*-代數」理論中長期存在的問題中發揮了關鍵作用。林華新去年底返中加入SIMIS並擔任教授。

此外，計算機科學家和區塊鏈專家陳婧、在美國埃默里大學任教逾10年的生物統計學者胡懿、在美國工作40多年並當選美國國家工程院院士的計算物理學家陳滬東等，都在近期返回中國。

隨著中美關係轉冷，近期在美的中國科學家「回國潮」正在加速，他們的考量包含在海外缺乏歸屬感、擔心美國政治環境等。