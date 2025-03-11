彭博：美中貿易談判 還卡在較低層級 雙方各執一詞

彭博資訊報導，美中針對貿易和其他問題的談判，依然卡在較低層級的工作小組會議。圖為美國總統川普（左）與中國國家主席習近平2019年會面後的資料照。(路透)

在美國和中國據傳正推動6月舉行「生日峰會」之際，知情人士透露，美中針對貿易和其他問題的談判，依然卡在較低層級的工作小組會議，雙方各執一詞，未能對推進的最佳方式達成共識。

彭博資訊報導，雖然美中兩國代表已接觸，但中方認為，美國還沒說明若要取消對陸關稅 ，期望中國採取哪些行動打擊吩坦尼（又譯芬太尼）貿易。此外，美國總統川普 宣布4日起再對中國輸美產品加徵10%關稅，讓美中的工作級別官員都很意外。

知情人士透露，川普團隊則駁斥美方未提出吩坦尼明確要求的說法，表示已透過中國駐美大使謝鋒等中國駐華府的外交官，向中方傳遞訊息，美方的要求包括中國停止向墨西哥出口生產吩坦尼的化學品、對走私者判處死刑，並要求官媒在《人民日報》頭版刊登文章譴責吩坦尼貿易。

美中的歧見會包括美方是否提出明確要求，顯示川普和中國國家主席習近平 的外交風格的重大差異，例如川普親自上陣與加拿大和墨西哥領袖進行貿易談判，但中國的行事作風為要在習近平與川普談話前，先理出多數細節。

復旦大學美國研究中心主管吳心伯認為，川普團隊還沒理清確切想從中國獲得什麼，「沒有一致連貫的政策」。

中國官員偏好在外交部長王毅和白宮國安顧問沃茲之間建立溝通管道，比照拜登政府時期的方式，而王毅2月在紐約出席聯合國會議時，川普團隊卻沒人與他聯繫，中方認為是錯失建立管道的良機。

中方也對於美國始終不承認該國抑制吩坦尼貿易的行動，感到困擾，本月還發布白皮書詳列已管控吩坦尼相關化學品的行動。清華大學戰略與安全研究中心主任達巍說，中方願意針對從事非法生產吩坦尼前驅物質的企業和個人採取司法行動，但美方都未提供具體證據，中方也認為美方對待吩坦尼的態度「非常一廂情願」，希望美方也能處理消費端的問題，「不處理消費端，即便中國停止出口（吩坦尼）前驅物質，其他國家也會補上缺口」。

此外，川普對陸加徵關稅的時機也讓北京更惱火，第一波對中國輸美產品加徵10%關稅的實施時間，適逢春節連假，第二波再加徵10%的時機，又是在中國兩會登場前夕。

川普1月正式上任前，曾與習近平通話過一次，承諾將維持「戰略溝通管道」，但之後未再通話，川普2月雖曾表示他和習近平將很快再對話，但彭博資訊引述了解白宮想法的消息人士指出，目前沒有安排美中領袖會晤的計畫。