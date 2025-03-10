我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人回鄉裝滿美國伴手禮 她分享高質感又不占位清單

美股4大指數下跌 川普罕見神隱 白宮回應了

華爾街日報：川習6月美國舉行「生日峰會」

記者林則宏／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國國家主席習近平（左）何時與美國總統川普會面備受關注，圖為2017年11月9日習近平在北京人民大會堂為川普舉行歡迎儀式。（美聯社）
中國國家主席習近平（左）何時與美國總統川普會面備受關注，圖為2017年11月9日習近平在北京人民大會堂為川普舉行歡迎儀式。（美聯社）

香港南華早報10日獨家報導，美國總統川普最早可能在4月訪問中國。美國華爾街日報隨後則發布另一則獨家報導，引述據知情人士透露，華盛頓和北京方面已開始討論川普與中國領導人習近平可能於6月在美國舉行「生日峰會」的事宜。

知情人士稱，目前雙方仍處於初步討論階段。川普政府正在加緊對中國採取關稅和其他貿易措施，該策略目的是為與北京的談判增加籌碼。

華爾街日報指出，美中最近就可能在兩位領導人都將慶祝各自生日的6月份舉行峰會進行了討論，這顯示，在貿易緊張局勢令全球市場和企業不安之際，雙方都願意為兩國關係注入一些友好氣氛。

習近平出生於1953年6月15日，川普出生於1946年6月14日。但知情人士也提醒，目前還沒有任何事情敲定。白宮對此不予置評，中國大使館沒有回覆華爾街日報記者的詢問。

俄羅斯衛星通訊社2月19日曾報導，俄羅斯外交部長拉夫羅夫表示，習近平將在5月9日的「勝利日」（指1945年5月8日納粹德國對蘇聯正式簽訂投降書，宣布在第二次世界大戰無條件投降）紀念日之際訪問俄羅斯，俄羅斯總統普亭則將在抗日戰爭勝利80周年之際於8月底至9月初訪問中國。

習近平是否會在與普亭會面前先與川普舉行峰會，將是美中俄三邊關係變化的重要觀察指標。

川普 俄羅斯 習近平

上一則

密蘇里州控中國瞞疫情勝訴 學者：沒收在美資產可能性渺茫

下一則

紐時：川普喊廢晶片法 市場恐慌了 憂補助款項被追回

延伸閱讀

美股4大指數下跌 川普罕見神隱 白宮回應了

美股4大指數下跌 川普罕見神隱 白宮回應了
市場愈發擔憂美國經濟衰退 川普傳11日會見企業領袖

市場愈發擔憂美國經濟衰退 川普傳11日會見企業領袖
川習6月會面？北京希望川普訪中 避免外交風險

川習6月會面？北京希望川普訪中 避免外交風險
川普就職坐他後方的5位超級富豪 財富已蒸發2090億美元

川普就職坐他後方的5位超級富豪 財富已蒸發2090億美元

熱門新聞

加拿大安大略省擬對輸美電力徵收25%關稅，將立即衝擊紐約等三州。（路透）

加拿大安省報復川普 輸美電力徵稅25%衝擊紐約等3州

2025-03-07 15:38
川普總統4日發表國會演說。(美聯社)

讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄

2025-03-05 00:00
川普3日與台積電董事長暨總裁魏哲家見面，並在下午共同於白宮舉行記者會。圖為台積電董事長暨總裁魏哲家發言。路透

台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅

2025-03-03 15:02
川普總統可能對阿富汗和巴基斯坦發布旅行禁令，禁止其公民入境美國。示意圖，圖為甘迺迪機場。(美聯社)

川普旅行禁令回歸 擬下周禁止這2國人入境美國

2025-03-05 21:00
國防部長塞格斯5日接受福斯新聞網的訪問。(美聯社)

中嗆什麼戰都奉陪到底 美防長：已準備好開戰

2025-03-06 04:48
密蘇里州的聯邦法官裁定，中國應對隱暪新冠疫情數據，導致美國大量生命和財產損失負責，須 罰款240億美元。圖為中國科學院武漢病毒研究所。(路透)

聯邦法官裁定中國應為新冠負責 判罰240億元 密蘇里州獲勝訴

2025-03-08 23:10

超人氣

更多 >
網紅分析5款汽車「絕對不買」 全是歐洲豪車

網紅分析5款汽車「絕對不買」 全是歐洲豪車
這7件事「降級」 退休生活會更快樂

這7件事「降級」 退休生活會更快樂
防詐第一步 專家：關閉蘋果手機3項設定

防詐第一步 專家：關閉蘋果手機3項設定
「白雪公主」慘敗的高顏值 壞皇后太美氣勢壓全場

「白雪公主」慘敗的高顏值 壞皇后太美氣勢壓全場
華人無照美髮 價低3倍狠搶客 遊走法律邊緣

華人無照美髮 價低3倍狠搶客 遊走法律邊緣