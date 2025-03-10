二度與川普打貿易戰 中國不再乞求對話

北京政策規畫具有延續性，習近平認現在還不是跟川普對話的時機。圖為川普與習近平2019年在日本G20峰會見面。(美聯社)

川普 總統對加拿大、墨西哥祭出關稅 之後，兩國元首上周分別與川普通電話尋求解套之道，但中國領導人短期之內似乎不會跟進。美聯社分析，中國與美國陷入貿易戰、科技戰已有多年，北京有了川普第一任執政期間的交手經驗，這回面對川普二次上台再度施壓，堅持任何談判都必須基於平等立場進行。

報導指出，中國高層表示願意與美國磋商，不過同時也為美國調高關稅做出因應，自從川普今年1月上台之後，美國對中國已加徵關稅20%。川普第一任執政期間的關稅措施讓中國措手不及，中方有了前車之鑑，如今已做好準備以牙還牙，上周對美國農產品與其他商品課徵報復關稅。

華府 智庫史汀生研究中心(Stimson Center)中國計畫主任孫韻(Yun Sun)指出：「華府擴大關稅措施，北京覺得除了報復之外，別無選擇。」

孫韻表示，這不表示北京不想協商，而是北京不願被認為是向華府乞求對話或希望華府給予憐憫。

美國2月4日先對中國進口商品加徵10%關稅，上周又加碼10%。中國外交部發言人答覆媒體詢問時說，不管是關稅戰、貿易戰或其他戰爭，如果美國執意為之，中國將奉陪到底。

美聯社分析，川普2018年第一次發動對中國貿易戰時，中國急忙設法因應。後來北京領導人已經研擬一套應付行動，包括關稅、限制進口、管制出口、制裁以及限縮美國企業在中國經營的法規檢討等，所有項目的用意都在對美國經濟、商業造成打擊。因此中國政府這回迅速對川普加徵關稅祭出報復，包括對美國農產品開徵最高15%關稅、暫停美國木材進口、15家美國企業列入黑名單。

分析師指出，北京的報復手段其實頗為克制，為未來談判預留轉圜空間。

前任亞太助卿、亞洲社會政策研究所(Asia Society Policy Institute)國際安全與外交副主席羅素(Daniel Russel)指出，川普兩次執政都遇到習近平主政，北京政策因此規畫具有延續性，習近平認為現在還不是跟川普對話的時機。