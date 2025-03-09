中國擴張海洋影響力 美國維持海上霸權遇挑戰

圖為巴拿馬運河擴建工程太平洋一側的新船閘測試期間，一名工人在使用對講機。(路透)

美國雖然仍是海上軍事霸權，但在商船和造船等其他海洋領域實力顯露劣勢，隨著中國在全球海洋的影響力持續擴張，已對華府 保護自身利益的努力構成挑戰。

法新社報導，美國總統川普 （Donald Trump）最近告訴國會，他領導的政府將「振興」美國造船業，包括商船和軍用船隻建造。

針對中國問題，川普抱怨北京「控制」巴拿馬運河（Panama Canal），並拒絕排除動用武力奪回這個重要戰略資產的可能性。

川普直言他想接管丹麥自治領土格陵蘭 （Greenland），覬覦格陵蘭的未開發礦產和石油儲備。他甚至想對任何與中國有關的船隻收取停靠港口費用。

英國朴茨茅斯大學（University of Portsmouth）研究員昆丁（Sophie Quintin）表示，川普擬議的做法類似回歸「海軍至上主義」，這是強調海權重要性的一種理論。

英國智庫國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）研究員柴爾茲（Nick Childs）則認為，無論如何，中國清楚海權的重要性。他上月在巴黎舉行的一場會議中指出，中國正在海軍以外的海事領域快速擴張。

柴爾茲說：「我們持續聽見（中國）針對全球港口、全球海上基礎設施以及漁船武器化方面的投資。」

華府對中國航運公司擴張感到憂心忡忡，並認為這符合北京的利益。

美國智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）2月指出：「北京對全球各地戰略要地的港口營運實行經濟控制，其中許多是『海上絲綢之路』的一環，這對美國及其盟友構成威脅。」

詹姆士敦基金會特別提到中國遠洋海運集團（COSCO）和中國招商局港口控股公司（China Merchants Port Holdings）這2家中國國營企業。

法國高等海洋經濟研究院（ISEMAR）研究員杜瑞（Paul Tourret）警告說，不宜過度「簡化」解讀中國的海事政策。

昆丁表示，美國可能擁有全球實力最強的海軍，但美國商船的狀況並不理想，「美國航運公司大幅衰落，目前僅有的商船也日益老舊」。

昆丁強調，「這對美國的戰略艦隊（用於軍事運輸的民用船隻）產生影響」，「此外，（美國）造船業也陷入危機」。

倫敦國王學院（King's College）海事戰略專家帕特拉諾（Alessio Patalano）說道：「美國造船業的問題在於，他們不具備日本和韓國造船業的技術，也沒有中國造船業的規模，中國造船就像生產餅乾一樣（簡單）。」