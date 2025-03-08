聯邦法官裁定中國應為新冠負責 判罰240億元 密蘇里州獲勝訴

密蘇里州的聯邦法官裁定，中國應對隱暪新冠疫情數據，導致美國大量生命和財產損失負責，須 罰款240億美元。圖為中國科學院武漢病毒研究所。(路透)

密蘇里州 五年前控告中國政府掩蓋新冠疫情 (COVID-19)和囤積個人防護物資、索償240億元案，7日獲美國聯邦法官林博(Stephen N. Limbaugh Jr.)裁定，密蘇里州勝訴。密州官員誓言，將透過扣押中國資產來執行該判決。

這項訴訟是密蘇里州檢察長辦公室於2020年4月疫情剛爆發之際提出，該州指控中國政府隱瞞病毒存在且正在傳播的訊息，然後切斷了世界各地的個人防護物資(P.P.E)供應。

中使館不認判決：將依國際法反制

紐約時報報導，中華人民共和國、中國共產黨、國家衛生委員會、應急管理部、民政部、湖北省政府、武漢市政府、武漢病毒研究所 和中國科學院均被列為被告；但中方拒絕出庭。中國駐美國大使館發言人劉鵬宇7日表示，中國政府不會承認這項判決，「若中方利益受損，將堅決依據國際法採取對等反制措施」。

美國密蘇里州東區聯邦地區法院法官林博在裁決中寫道，「中國在新冠疫情的危險性和範圍方面誤導全世界，還以壟斷行為囤積個人防護用品」，這些作為阻礙美國及早反應疫情，無法為醫療院所購買足夠設備。

密蘇里州檢察長貝利(Andrew Bailey)聲明表示，密蘇里州和美國追究中國向全球釋放新冠病毒的責任，取得重大勝利；「中國造成難以言喻的痛苦和經濟破壞，他們拒絕出庭不代表他們能就此逃脫。我們打算透過扣押中國人擁有的資產來收集每一分錢，其中包括密蘇里州的農地在內」。

目前不清楚密州官員將如何或何時採取行動，扣押包括土地在內的中國資產。貝利辦公室表示，他們可以尋求川普政府幫助，識別和沒收這些資產。

外國政府可以在美國法院被起訴，但提訴受到「外國主權豁免法」嚴格限制。林博法官最初曾以該法案為由，駁回密州訴訟；但美國第八巡迴上訴法院表示，該法案並未排除密州提出有關囤積個人防護裝備的指控，因此將該部分案件發回地區法院。林博1月在密州聯邦法院舉行了法庭審判。

林博表示，密州律師已證明，中國早在與世界分享資訊之前，就知道病毒正在人與人之間傳播。