我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯邦法官裁定中國應為新冠負責 判罰240億元

史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬

聯邦法官裁定中國應為新冠負責 判罰240億元 密蘇里州獲勝訴

記者胡玉立／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
密蘇里州的聯邦法官裁定，中國應對隱暪新冠疫情數據，導致美國大量生命和財產損失負責，須 罰款240億美元。圖為中國科學院武漢病毒研究所。(路透)
密蘇里州的聯邦法官裁定，中國應對隱暪新冠疫情數據，導致美國大量生命和財產損失負責，須 罰款240億美元。圖為中國科學院武漢病毒研究所。(路透)

密蘇里州五年前控告中國政府掩蓋新冠疫情(COVID-19)和囤積個人防護物資、索償240億元案，7日獲美國聯邦法官林博(Stephen N. Limbaugh Jr.)裁定，密蘇里州勝訴。密州官員誓言，將透過扣押中國資產來執行該判決。

這項訴訟是密蘇里州檢察長辦公室於2020年4月疫情剛爆發之際提出，該州指控中國政府隱瞞病毒存在且正在傳播的訊息，然後切斷了世界各地的個人防護物資(P.P.E)供應。

中使館不認判決：將依國際法反制

紐約時報報導，中華人民共和國、中國共產黨、國家衛生委員會、應急管理部、民政部、湖北省政府、武漢市政府、武漢病毒研究所和中國科學院均被列為被告；但中方拒絕出庭。中國駐美國大使館發言人劉鵬宇7日表示，中國政府不會承認這項判決，「若中方利益受損，將堅決依據國際法採取對等反制措施」。

美國密蘇里州東區聯邦地區法院法官林博在裁決中寫道，「中國在新冠疫情的危險性和範圍方面誤導全世界，還以壟斷行為囤積個人防護用品」，這些作為阻礙美國及早反應疫情，無法為醫療院所購買足夠設備。

密蘇里州檢察長貝利(Andrew Bailey)聲明表示，密蘇里州和美國追究中國向全球釋放新冠病毒的責任，取得重大勝利；「中國造成難以言喻的痛苦和經濟破壞，他們拒絕出庭不代表他們能就此逃脫。我們打算透過扣押中國人擁有的資產來收集每一分錢，其中包括密蘇里州的農地在內」。

目前不清楚密州官員將如何或何時採取行動，扣押包括土地在內的中國資產。貝利辦公室表示，他們可以尋求川普政府幫助，識別和沒收這些資產。

外國政府可以在美國法院被起訴，但提訴受到「外國主權豁免法」嚴格限制。林博法官最初曾以該法案為由，駁回密州訴訟；但美國第八巡迴上訴法院表示，該法案並未排除密州提出有關囤積個人防護裝備的指控，因此將該部分案件發回地區法院。林博1月在密州聯邦法院舉行了法庭審判。

林博表示，密州律師已證明，中國早在與世界分享資訊之前，就知道病毒正在人與人之間傳播。

密蘇里州 疫情 武漢病毒研究所

上一則

美準國防次長再提台灣 質疑賣潛艦給澳洲難防中國犯台

延伸閱讀

美準國防次長再提台灣 質疑賣潛艦給澳洲難防中國犯台

美準國防次長再提台灣 質疑賣潛艦給澳洲難防中國犯台
嫌北約成員國防支出太低 美國退出未來歐洲軍演

嫌北約成員國防支出太低 美國退出未來歐洲軍演
川普態度更閃爍 對台海政策成謎局 AXIOS評論：他只在乎美國利益

川普態度更閃爍 對台海政策成謎局 AXIOS評論：他只在乎美國利益
史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬

史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬

熱門新聞

川普總統4日發表國會演說。(美聯社)

讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄

2025-03-05 00:00
川普3日與台積電董事長暨總裁魏哲家見面，並在下午共同於白宮舉行記者會。圖為台積電董事長暨總裁魏哲家發言。路透

台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅

2025-03-03 15:02
川普總統可能對阿富汗和巴基斯坦發布旅行禁令，禁止其公民入境美國。示意圖，圖為甘迺迪機場。(美聯社)

川普旅行禁令回歸 擬下周禁止這2國人入境美國

2025-03-05 21:00
國防部長塞格斯5日接受福斯新聞網的訪問。(美聯社)

中嗆什麼戰都奉陪到底 美防長：已準備好開戰

2025-03-06 04:48
白宮國家安全顧問沃茲。(歐新社)

國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊

2025-03-01 11:51
美國總統川普2月28日在白宮南草坪與記者對話。（路透）

傳川普政府開出1條件 要求澤倫斯基照做修復美烏關係

2025-03-01 22:10

超人氣

更多 >
只因接了陌生電話 華女被殺豬盤騙50萬

只因接了陌生電話 華女被殺豬盤騙50萬
博主爆料「鋒菲戀式」有譜 網狂猜陳曉、趙麗穎世紀復合

博主爆料「鋒菲戀式」有譜 網狂猜陳曉、趙麗穎世紀復合
中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅

中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅
14歲少年狂轟29槍 新州警1殉職1重傷

14歲少年狂轟29槍 新州警1殉職1重傷
美「滋事型網紅」南韓踢鐵板 被控多項罪名恐入獄10年

美「滋事型網紅」南韓踢鐵板 被控多項罪名恐入獄10年