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川普態度更閃爍 美對台海政策成謎局

記者胡玉立／綜合報導
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川普總統第二任對中國與台灣政策，語焉含糊，增加不確定性。圖為台積電董事長魏哲家7日在白宮宣布對美投資設廠。(路透)
川普總統第二任對中國與台灣政策，語焉含糊，增加不確定性。圖為台積電董事長魏哲家7日在白宮宣布對美投資設廠。(路透)

美國歷任總統在保衛台灣議題上，長期奉行「戰略模糊」政策；但在川普2.0領導下，美國會怎麼做，已成為真正的謎。華府AXIOS新聞網站8日評論指出，過去美國主導的全球秩序被川普瓦解，為中國何時侵台帶來了高度不確定性，甚至可能帶來了新機會。

儘管川普承認中國入侵台灣將是場「災難」，但他也刻意不談美國會否在中國侵台時保衛台灣。日前川普被問到他是否會阻止中國對台動武時，只說：「我從不對此發表評論，因為不想讓自己陷入那種境地。」

與此同時，財政部長貝森特(Scott Bessent)7日告訴CNBC，川普「相信」中國國家主席習近平不會在他當總統時入侵台灣。

美國官員長期認為，習近平準備在2027年中國人民解放軍建軍100周年，對台灣採取行動。北京近來確實加大對台軍事威脅。中國本周召開全國人民代表大會，承諾堅定推進祖國統一大業，還將國防預算增加7.2%。

緊張局勢持續加劇的另一跡象是，中國駐美大使館本周警告稱，「如果美國想戰，無論是關稅戰、貿易戰還是任何其他類型戰爭，我們都準備好奉陪到底。」

AXIOS指出，局勢顯示，川普在全球舞台上唯一關心的是美國核心利益。盟友和理想主義已被丟到兩邊。

他對待烏克蘭的態度，足以讓人打消他保衛台灣只是為了「保護民主國家免於獨裁侵略」的看法。川普傾向找超級大國不管是俄羅斯或中國來談判，盟友主權或安全受威脅，似乎不在其考量範圍內。

但台灣與烏克蘭還是有些不同。

台灣在全球經濟扮演舉足輕重角色，台積電生產全球90%先進半導體；全球對台積電的依賴，曾被視為是對抗中國侵台的強大威懾力量。

但台積電在關稅威脅下，本周宣布投資1000億元在美國生產晶片。此舉讓川普龍心大悅，台灣則擔心自己變得很脆弱。當被問到台積電在美生產能否將「中國侵台的影響」最小化時，川普又再度模糊其辭。

川普的「高度交易外交」政策讓歐洲承受強大衝擊，也讓中國、台灣和印太地區國家密切關注。套用新加坡國防部長黃永宏最近說法——美國在印太地區的形象，「已從解放者變成大攪局者，然後變成了收租地主」。

川普 台積電 烏克蘭

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