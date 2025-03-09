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美國務院批中國曲解聯大2758號決議 戳破孤立台灣意圖

編譯中心/綜合報導
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美國國務院7日指出，中國刻意濫用和扭曲聯大2758決議，是中國施壓行動的一環，意在將台灣孤立於國際社會。台北外交部8日表示，美國充分彰顯歷來對此議題所採取的一貫堅定立場，對此表達誠摯感謝。

中國外交部長王毅7日稱，聯合國大會第2758號決議已徹底解決包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，台灣在聯合國的唯一稱謂就是「中國台灣省」，台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更絕無可能。

美國國務院一名發言人美東時間7日對中央社指出，刻意誤用和曲解聯合國大會第2758號決議，是中國施壓行動一環，目的是使台灣孤立於國際社會。

美國國務院7日表示，刻意濫用和扭曲這項決議是中國施壓行動的一環，意在將台灣孤立於國際社會。

中國外長王毅7日回應「聯合國大會第2758號決議不等於一中原則，沒有明確定義台灣主權歸屬，沒有阻止台灣參與國際組織」這項說法時。王毅稱，台灣過去不是、今後更絕無可能是一個國家。鼓吹台獨就是分裂國家，支持台獨就是干涉中國內政，縱容台獨就是破壞台海穩定。

美國國務院一名發言人7日對此向中央社表示，聯合國大會第2758號決議並未限制任何國家與台灣實質交往的主權選擇。此外，這項決議也未排除台灣有意義地參與聯合國體系及其他多邊論壇。

這名發言人透過電子郵件指出，刻意誤用和曲解聯合國大會第2758號決議，是中國規模更廣泛的施壓行動一環，目的是使台灣孤立於國際社會。

中央社報導，聯合國大會1971年通過2758號決議，表明中華人民共和國是「中國在聯合國的唯一代表」，北京擴大解釋為「台灣是中國的一部分」、無需另有代表，大力壓縮台灣參與聯合國體系的空間。

台北外交部表示，聯大第2758號決議僅決定中國在聯合國代表權的歸屬，全文未曾提及台灣，也未認定台灣是中華人民共和國的一部分，更未授權中華人民共和國在聯合國代表台灣。

 

聯合國 國務院 王毅

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