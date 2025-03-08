貝森特：川普有信心 任內中國不會侵略台灣

財政部長貝森特（左）接受媒體訪問時稱，他相信川普總統（右）任內中國不會侵略台灣。（美聯社）

財政部長貝森特(Scott Bessent)7日接受CNBC專訪表示，川普 總統有信心在他任內，中國不會侵略台灣；貝森特另指出，美國經濟太過依賴政府開支，川普政府推動經濟轉向民間開支，想取得成功之前會有一段「排毒期」，經濟成長放緩。

彭博(Bloomberg)報導，貝森特表示，自己遵循川普總統領導，而川普有信心，自己任內中國國家主席習近平不會對台灣動手。

中國外交部長王毅6日重申中國致力統一台灣，「中國終將統一，也必將統一」。

川普2月26日在白宮舉行內閣會議被記者問到，美國是否會採取行動、阻止中國武力控制台灣，當時他出回應說，「我從不對此問題發表評論，因為我永遠不想讓自己處於那種境地」。國務卿魯比歐同天接受福斯新聞訪問時則說，美國反對任何強行或脅迫改變台灣地位的行為，這是美國多年的立場，不會摒棄。

川普3日在白宮與台積電 董事長魏哲家共同宣布台積電將在美國加碼投資1000億美元時，再被記者問到若中國試圖孤立或拿下台灣一事，當時川普強調，若中國侵略台灣「將是件毀滅性的事件」，「若台灣有事，我們也會受很大影響」。

貝森特在訪問中承認，跡象顯示經濟將減緩成長；股市因川普向加拿大、墨西哥新課徵25%關稅而連跌一周，此外7日報告指出2月新增就業機會15萬1000個，比預期來得低。

貝森特表示，政府動手，讓經濟脫離公共開支，轉向民間開支，自然會有調適期；市場與經濟掛勾，以往沉溺於政府開支，所以要出現一段「排毒期」。

川普競選時主打降低物價，降低拜登 總統任內4年的頑固通膨。貝森特淡化過去一周的的股市動蕩，不過川普第一次主政時期，向來拿股市上漲來誇口。

貝森特表示，股市去年上漲20%、前年上漲20%，那拜登政府算成功嗎？美國人民不會因股市上漲就買帳，投票趕走民主黨。

貝森特譴責拜登政府造成不穩局勢，收入頂層10%的人口占約總消費的四到五成，而下半層、50%美國勞動人民等於「被殺戮」。