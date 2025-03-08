我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美政府擬禁用DeepSeek 恐不能上架App商店

加拿大多倫多酒吧發生槍擊 至少12人受傷 槍手在逃

貝森特：川普有信心 任內中國不會侵略台灣

編譯潘勛／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
財政部長貝森特（左）接受媒體訪問時稱，他相信川普總統（右）任內中國不會侵略台灣。（美聯社）
財政部長貝森特（左）接受媒體訪問時稱，他相信川普總統（右）任內中國不會侵略台灣。（美聯社）

財政部長貝森特(Scott Bessent)7日接受CNBC專訪表示，川普總統有信心在他任內，中國不會侵略台灣；貝森特另指出，美國經濟太過依賴政府開支，川普政府推動經濟轉向民間開支，想取得成功之前會有一段「排毒期」，經濟成長放緩。

彭博(Bloomberg)報導，貝森特表示，自己遵循川普總統領導，而川普有信心，自己任內中國國家主席習近平不會對台灣動手。

中國外交部長王毅6日重申中國致力統一台灣，「中國終將統一，也必將統一」。

川普2月26日在白宮舉行內閣會議被記者問到，美國是否會採取行動、阻止中國武力控制台灣，當時他出回應說，「我從不對此問題發表評論，因為我永遠不想讓自己處於那種境地」。國務卿魯比歐同天接受福斯新聞訪問時則說，美國反對任何強行或脅迫改變台灣地位的行為，這是美國多年的立場，不會摒棄。

川普3日在白宮與台積電董事長魏哲家共同宣布台積電將在美國加碼投資1000億美元時，再被記者問到若中國試圖孤立或拿下台灣一事，當時川普強調，若中國侵略台灣「將是件毀滅性的事件」，「若台灣有事，我們也會受很大影響」。

貝森特在訪問中承認，跡象顯示經濟將減緩成長；股市因川普向加拿大、墨西哥新課徵25%關稅而連跌一周，此外7日報告指出2月新增就業機會15萬1000個，比預期來得低。

貝森特表示，政府動手，讓經濟脫離公共開支，轉向民間開支，自然會有調適期；市場與經濟掛勾，以往沉溺於政府開支，所以要出現一段「排毒期」。

川普競選時主打降低物價，降低拜登總統任內4年的頑固通膨。貝森特淡化過去一周的的股市動蕩，不過川普第一次主政時期，向來拿股市上漲來誇口。

貝森特表示，股市去年上漲20%、前年上漲20%，那拜登政府算成功嗎？美國人民不會因股市上漲就買帳，投票趕走民主黨。

貝森特譴責拜登政府造成不穩局勢，收入頂層10%的人口占約總消費的四到五成，而下半層、50%美國勞動人民等於「被殺戮」。

川普 拜登 台積電

上一則

川普嗆「美日安保條約」沒互惠：美須協防日、日無須協防美

下一則

王毅人大記者會火力全開 批川普「兩面人」難建立互信

延伸閱讀

川普盯上加薩 57伊斯蘭合作組織會員國商議阿拉伯未來

川普盯上加薩 57伊斯蘭合作組織會員國商議阿拉伯未來
川普稱致信伊朗哈米尼 尋求核武新協議 「很快就會發生一些事」

川普稱致信伊朗哈米尼 尋求核武新協議 「很快就會發生一些事」
「250%」川普揚言 對加拿大奶製品、木材大增關稅

「250%」川普揚言 對加拿大奶製品、木材大增關稅
關稅是否有效 未來一個月是關鍵

關稅是否有效 未來一個月是關鍵

熱門新聞

川普(中)與澤倫斯基(左)的肢體動作非常激烈。(路透)

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

2025-02-28 19:51
川普總統4日發表國會演說。(美聯社)

讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄

2025-03-05 00:00
川普3日與台積電董事長暨總裁魏哲家見面，並在下午共同於白宮舉行記者會。圖為台積電董事長暨總裁魏哲家發言。路透

台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅

2025-03-03 15:02
澤倫斯基離開白宮。美聯社

澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？

2025-02-28 16:54
川普總統可能對阿富汗和巴基斯坦發布旅行禁令，禁止其公民入境美國。示意圖，圖為甘迺迪機場。(美聯社)

川普旅行禁令回歸 擬下周禁止這2國人入境美國

2025-03-05 21:00
烏克蘭總統澤倫斯基2月28日與美國總統川普的談判破裂，原定於白宮舉行的聯合記者會取消後準備上車離開。(歐新社)

傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言

2025-03-01 09:26

超人氣

更多 >
洗碗機達人：5件絕不會做的事

洗碗機達人：5件絕不會做的事
死因找到了…妻子染疫去世一周後 金哈克曼死於心臟病

死因找到了…妻子染疫去世一周後 金哈克曼死於心臟病
杭特‧拜登獲特赦後負債累累 沒有固定住所

杭特‧拜登獲特赦後負債累累 沒有固定住所
今年這項退稅選擇取消了 但不算壞消息

今年這項退稅選擇取消了 但不算壞消息
下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對

下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對