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王毅人大記者會火力全開 批川普「兩面人」難建立互信

特派記者陳政錄、黃雅慧／北京報導
中國外交部長王毅（圖）7日在外交主題記者會上答覆媒體提問，吸引爆滿的媒體，許多中外媒體提前二小時占位。（中新社）
中國外交部長王毅（圖）7日在外交主題記者會上答覆媒體提問，吸引爆滿的媒體，許多中外媒體提前二小時占位。（中新社）

面對美國總統川普第二任期磨刀霍霍，中國外長王毅在人大外長記者會上對涉美問題「火力全開」，抨擊川普「兩面人」做法無法建立互信，「如果一味施壓，中國必將堅決反制」。他並指美方印太戰略敗事有餘，無端加稅不是大國所為。

王毅6日主持中國全國「兩會」人大會議外交主題記者會，回答23個問題中，近三分之一都與美國有關。

對於川普奉行「美國優先」，與傳統盟友陷入緊張，是否對中國有利？王毅說，如果每個國家都強調本國優先，都迷信實力地位，世界將倒退回叢林法則，「小國、弱國將首當其衝，國際規則秩序將受到嚴重衝擊」。他強調，中國堅決反對強權、霸權，大國應承擔起國際義務。

至於川普加關稅，也希望和北京建立良好關係，王毅回應，「任何一個國家都不能幻想一邊對華打壓遏制，一邊與中國發展良好關係」。這種「兩面人」的做法不僅不利於雙邊關係穩定，也無法建立彼此互信。美方不能無端加稅，這不是負責任的大國所為。

王毅連發數問，行有不得，反求諸己，「美國應復盤一下，你們從這些年的關稅戰、貿易戰中得到了什麼？貿易逆差是擴大了，還是縮小了？製造業競爭力是上升了，還是下降了？通膨是好轉了，還是惡化了？民眾生活是變好，還是變糟了？」如果一味施壓，中國必將堅決反制。

另就DeepSeek爆紅，美中科技競爭白熱化，王毅說，無論是航太科技，還是晶片製造，外部施加的無理打壓從未停歇過。但他稱，暴風雨最猛烈的地方，恰恰是「哪吒鬧海」一飛沖天的舞台。

他細數中國從兩彈一星到神舟、嫦娥、5G、量子計算，DeepSeek等科技發展，表示科技強國之路越走越寬，「小院高牆擋不住創新思維，脫鉤斷鏈最終將孤立自己」。

中國外交部長王毅7日在外交主題記者會上答覆媒體提問，吸引爆滿的媒體（圖），許多中...
中國外交部長王毅7日在外交主題記者會上答覆媒體提問，吸引爆滿的媒體（圖），許多中外媒體提前二小時占位。（中新社）

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