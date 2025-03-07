財長貝森特：川普有信心在他任內 習近平不會動台灣

美國總統川普與中國國家主席習近平。(路透資料照)

財政部長貝森特（Scott Bessent）7日接受CNBC訪問時表示，總統川普 相信，在他的總統任期內，中國國家主席習近平 不會對台灣採取行動。

中國外長王毅 6日在全國人民大會上受訪時，重申北京「將會而且必須」統一台灣的野心。但貝森特在訪問中強調：「我遵循川普總統的領導，他（川普）有信心，習主席在他擔任總統期間不會採取行動。」

美國情報官員稱，習近平曾要求解放軍在2027年前具備攻台能力，但他們也強調，這並不代表2027年是戰爭的最後期限。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

對此白宮沒有回應貝森特的斷言是否基於任何新情報。

貝森特對台海問題發表評論之際，台灣已開始擔心川普在烏克蘭問題上的立場，可能預示著美國將減少對台支持。

川普2月26日在白宮舉行內閣會議被記者問到，美國是否會採取行動阻止中國武力控制台灣時，他表示「我從不對此問題發表評論，因為我永遠不想讓自己處於那種境地」。

但川普3月3日在白宮與台積電董事長魏哲家共同宣布台積電將在美國加碼投資1000億美元時，再被記者問到若中國試圖孤立或拿下台灣時強調，若中國侵略台灣「將是場災難」，「若台灣有事，我們也會受很大影響」。