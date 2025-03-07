葉望輝：因應中國戰略擴張 美洲各國應合作面對挑戰

前副國安顧問葉望輝5日於阿根廷智庫論壇表示，中國的崛起缺乏制衡力量，其戰略擴張對美洲及其他地區構成挑戰，美洲各國應由競爭轉向合作，建立一個更加安全、多元的聯盟審慎應對。（中央社）

前副國安顧問葉望輝5日於阿根廷 智庫論壇表示，中國的崛起缺乏制衡力量，其戰略擴張對美洲及其他地區構成挑戰，美洲各國應由競爭轉向合作，建立一個更加安全、多元的聯盟審慎應對。

他說，過去最大的錯誤是讓中國在未遵守國際規範的情況下獲得製造業優勢並深入各國市場，這種時代應該終結。

阿根廷銀河基金會（FREE）5日舉辦論壇，邀請來自美國、秘魯及阿根廷的政治與國安學者，共同探討中國與美洲的關係，吸引了逾百名來自學術界、政界與商界人士參加。

論壇不僅分析了中國在美洲的影響，也反映了中國在全球的戰略擴張，尤其在「一帶一路 」基礎建設、中資企業投資、科技滲透與輿論操作等方面，中國在拉丁美洲的影響力日益增強。

曾任前副總統錢尼副國安顧問，現為傳統基金會資深研究員的葉望輝（Stephen Yates）指出，過去美國希望透過經濟合作促使中國自由化，但疫情與芬太尼危機暴露了這一策略的失敗。川普政府已轉向「去全球化」，並尋求與更可靠的國家合作，減少對中國供應鏈 的依賴。

他強調，中國的崛起缺乏制衡力量，與俄羅斯不同，中國的戰略擴張不僅對美洲構成挑戰，亦對台灣及亞洲其他地區形成威脅。他表示，美國對俄烏戰爭的應對不會影響中國對台灣的決策，因為北京早已確立了其戰略並加強了對台灣的脅迫手段，唯一能夠有效抗衡的力量只有美國及其盟友。因此，他呼籲拉丁美洲與美國結盟，共同應對中國在區域內的擴張與影響力。

葉望輝強調，美洲各國應該加強自身實力，確保資源供應鏈的安全，並透過提升透明度、問責機制及科技競爭力，共同維護區域穩定，應對中國影響力的擴張。

多位講者一致認為，中國在拉丁美洲的活動不僅出於經濟利益，其投資與建設同時具有軍民兩用性，顯示出中國深遠的戰略意圖。中國正利用其經濟影響力干預拉美國家的主權決策，這一現象應引起各國的警覺。

秘魯前國會議員契爾喜（Enrique Chersi）指出，

中國在秘魯投資建設錢凱港（Chancay Port），其地理位置與規模顯示其可能具備軍事戰略價值，這項投資雖促進當地經濟發展，但也可能改變秘魯的地緣政治格局，讓秘魯對中國的貿易與政策更為依賴。

阿根廷的內烏肯深空觀測站與火地島港口等中國設施也引發爭議。這些設施位於資源豐富且具戰略價值的地區，專家認為中國可能藉由科技合作與基礎建設，進一步影響拉丁美洲的經濟決策與國家安全。

阿根廷前國家情報局長托馬（Miguel Toma）表示，自基西納家族執政時期以來，中阿關係不斷加深，現任總統米雷伊（Javier Milei）正努力使中國在阿根廷的建設與發展更加透明。