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中嗆什麼戰都奉陪到底 美防長：已準備好開戰

編譯陳韻涵／綜合報導
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國防部長塞格斯5日接受福斯新聞網的訪問。(美聯社)
國防部長塞格斯5日接受福斯新聞網的訪問。(美聯社)

中國針對川普總統不斷提高貿易關稅採取反制措施後，中國駐美大使館在社群媒體上發文警告美國，「如果戰爭是美國想要的，無論是任何類型的戰爭，我們都準備好奉陪到底（fight till the end）」；國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)5日接受福斯受訪時回應，稱美方「已準備好」與中方開戰。

中國駐美大使館在昔稱「推特」(Twitter)的「X平台」轉發中國外交部發言人林劍4日對美方再次加徵10%關稅的表態英譯稿，稱「芬太尼問題是美國提高中國進口產品關稅站不住腳的藉口，我們為捍衛自身權利與利益的反制措施完全正當與必要」。

回應美國的關稅戰，中國外交部發言人林劍答覆媒體，不管是貿易戰或其他什麼戰，中國都...
回應美國的關稅戰，中國外交部發言人林劍答覆媒體，不管是貿易戰或其他什麼戰，中國都將奉陪到底。(路透)

中方使館4日稍晚寫道：「如果美方真的想解決芬太尼問題，那麼與中國平等對待協商，才是正確的做法」，以及「如果戰爭是美國想要的事情，無論是關稅戰、貿易戰或者別的什麼戰，中方將奉陪到底」。中國駐美大使館稍後也將林劍這段話用英文貼在Ｘ的官方帳號，並稱任何形式的戰爭(any other type of war)，我們都將奉陪到底（we're ready to fight till the end)。

隨著美中貿易戰升級，美國防長赫塞斯5日上午接受「福斯新聞網」(Fox News)節目「福斯與朋友」(Fox & Friends)訪問時表示，聲稱美國「已準備好」與中國開戰，回應中方使館的貼文。

44歲的赫塞斯說：「嗯，我們已經準備好。那些渴望和平的人，必須為戰爭做準備。」

赫塞斯說：「這就是我們重建軍隊的原因，也是我們透過戰士精神重建威懾力的理由。我們生活在一個危險的世界，意識形態截然不同的強大國家崛起。他們正迅速增加國防開支，推動現代科技，他們想取代美國。若我們想遏止與中國或其他國家的戰爭，我們必須強大，而總統明白，和平來自實力。」 

美中貿易戰和口水戰的緊張情勢迅速升高，但赫塞斯認為，川普與中國國家主席習近平有著「很棒的關係」。

赫塞斯表示，只要美中可以合作，就會合作，川普正在尋求和平和機會，「但我作為國防部長的工作，是確保我們做好準備。我們需要印太地區的國防開支、能力、武器和態勢，這是我們非常在意的事」。

每日郵報報導，中國本周宣布，將國防預算增加7.2%，尋求實現軍隊現代化，以期在全球地緣政治緊張局勢中發揮主導作用；中國的國防開支僅次於美國，且擁有世上規模最大的海軍。

在美國宣布對中國貨物增加20%的關稅後，中國也宣布對美國部分貨物實施10%到15%的報復關稅。

赫塞斯 關稅 大使館

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