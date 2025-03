中嗆什麼戰都奉陪到底 美防長：已準備好開戰

國防部長塞格斯5日接受福斯新聞網的訪問。(美聯社)

中國針對川普總統不斷提高貿易關稅 採取反制措施後,中國駐美大使館 在社群媒體上發文警告美國,「如果戰爭是美國想要的,無論是任何類型的戰爭,我們都準備好奉陪到底(fight till the end)」;國防部長赫塞斯 (Pete Hegseth)5日接受福斯受訪時回應,稱美方「已準備好」與中方開戰。

中國駐美大使館在昔稱「推特」(Twitter)的「X平台」轉發中國外交部發言人林劍4日對美方再次加徵10%關稅的表態英譯稿,稱「芬太尼問題是美國提高中國進口產品關稅站不住腳的藉口,我們為捍衛自身權利與利益的反制措施完全正當與必要」。

回應美國的關稅戰,中國外交部發言人林劍答覆媒體,不管是貿易戰或其他什麼戰,中國都將奉陪到底。(路透)

中方使館4日稍晚寫道:「如果美方真的想解決芬太尼問題,那麼與中國平等對待協商,才是正確的做法」,以及「如果戰爭是美國想要的事情,無論是關稅戰、貿易戰或者別的什麼戰,中方將奉陪到底」。中國駐美大使館稍後也將林劍這段話用英文貼在X的官方帳號,並稱任何形式的戰爭(any other type of war),我們都將奉陪到底(we're ready to fight till the end)。

隨著美中貿易戰升級,美國防長赫塞斯5日上午接受「福斯新聞網」(Fox News)節目「福斯與朋友」(Fox & Friends)訪問時表示,聲稱美國「已準備好」與中國開戰,回應中方使館的貼文。

44歲的赫塞斯說:「嗯,我們已經準備好。那些渴望和平的人,必須為戰爭做準備。」

赫塞斯說:「這就是我們重建軍隊的原因,也是我們透過戰士精神重建威懾力的理由。我們生活在一個危險的世界,意識形態截然不同的強大國家崛起。他們正迅速增加國防開支,推動現代科技,他們想取代美國。若我們想遏止與中國或其他國家的戰爭,我們必須強大,而總統明白,和平來自實力。」

美中貿易戰和口水戰的緊張情勢迅速升高,但赫塞斯認為,川普與中國國家主席習近平有著「很棒的關係」。

赫塞斯表示,只要美中可以合作,就會合作,川普正在尋求和平和機會,「但我作為國防部長的工作,是確保我們做好準備。我們需要印太地區的國防開支、能力、武器和態勢,這是我們非常在意的事」。

每日郵報報導,中國本周宣布,將國防預算增加7.2%,尋求實現軍隊現代化,以期在全球地緣政治緊張局勢中發揮主導作用;中國的國防開支僅次於美國,且擁有世上規模最大的海軍。

在美國宣布對中國貨物增加20%的關稅後,中國也宣布對美國部分貨物實施10%到15%的報復關稅。