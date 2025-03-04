川普要瞄準中國造船業了 傳備妥行政命令 18項措施連發

加州奧克蘭港口停靠貨櫃輪。(歐新社)

川普 政府正研擬行政命令，目標振興美國造船業，並削弱中國在全球航運業的主導地位。

道瓊 社報導，一份草案摘要顯示，這項行政命令包含18項措施，包括對進入美國的陸製船舶和起重機調高徵收費用、在國安委員會新設辦公室、強化國內航運產業、提高核動力船舶造船廠工人的薪資，到指示馬斯克的政府效率部審查包括海軍在內的政府採購流程等。

由於文件尚屬草案，內容可仍能調整。白宮未回應置評請求。

這些措施擷取自兩黨過去幾年來在華府討論的提案，其中包含國會正在審議、目標恢復美國造船業的法案，該法案是美國貿易代表署提出、研擬對每次進入美國港口的陸製船舶或懸掛中國旗幟的船舶徵收費用。

川普政府若以行政命令執行上述措施，可加速進行，免去法案須歷經數月審議或不確定的政治過程。

國安疑慮促使美國兩黨議員把航運產業視為優先處理議題。主要是擔心美國造船業和能夠支持海外戰爭所需的美國商業船隊已經落後中國大陸數十年。

道瓊社報導說，這份行政命令草案包含成立「海事機會區」與「海事安全信託基金」以促進投資 ，另外，美國港口對中國起重機和船舶收取的費用收入，將用於資助國內海運投資。

當美國貿易代表署上個月提出對中國船舶徵收費用的想法時，總部位於歐洲和中國以外亞洲部分地區的遠洋航運業者表達反對。

中國是全球最大貨櫃船生產國。根據數據業者Linerlytica，以貨櫃運量計算，目前投入營運的船舶中，近29% 是陸製，而70%的新貨櫃船訂單也是由中國造船廠拿下。

貨櫃航運巨擘地中海航運公司（ＭSC）執行長托夫特表示，如果川普政府實施這些收費，航運業者將被迫從一些較小的美國港口撤出服務，原因是為了卸載少量貨櫃所要支付的成本並不划算。

托夫特3日在普全球TPM25航運年會上表說，這些費用可能導致從亞洲到美國的部分航線運費上漲，每40呎櫃運費可能增加多達800美元，而這些成本將轉嫁給進口商和消費者。